В ЮАР мужчина занялся шопингом на лошади

"Я подошел к магазину, когда увидел, как в него заезжает лошадь. Сначала я подумал, что это [акция] по сбору средств. Но потом я увидел, как его пытается выгнать менеджер, и понял, что ошибся", — приводит издание слова очевидца, снявшего ролик, Алистера Смита.





На кадрах видно, что лошадь перемещается между прилавками аккуратно, не сбивая товары и не трогая людей.





По словам Смита, особенно забавно было наблюдать за реакцией шокированных посетителей. Лошадь выглядела испуганной из-за поднявшегося шума. Судя по всему, передвигаться по магазину ей было нелегко – как рассказал очевидец, она скользила на плитках.





При этом многие покупатели веселились – фотографировали и снимали происходящее видео. Даже менеджер магазина, хоть и пытался выгнать лошадь, был не слишком зол, пишет The Daily Mail.