Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ЮАР мужчина занялся шопингом на лошади

21 февраля 2017, 16:29

Многие покупатели веселились – фотографировали и снимали происходящее видео.


Покупатели супермаркета в городе Джеффрис-Бей в Южно-Африканской Республике (ЮАР) были поражены, когда увидели мужчину, едущего мимо полок на лошади, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.

"Я подошел к магазину, когда увидел, как в него заезжает лошадь. Сначала я подумал, что это [акция] по сбору средств. Но потом я увидел, как его пытается выгнать менеджер, и понял, что ошибся", — приводит издание слова очевидца, снявшего ролик, Алистера Смита.

На кадрах видно, что лошадь перемещается между прилавками аккуратно, не сбивая товары и не трогая людей.

По словам Смита, особенно забавно было наблюдать за реакцией шокированных посетителей. Лошадь выглядела испуганной из-за поднявшегося шума. Судя по всему, передвигаться по магазину ей было нелегко – как рассказал очевидец, она скользила на плитках.

При этом многие покупатели веселились – фотографировали и снимали происходящее видео. Даже менеджер магазина, хоть и пытался выгнать лошадь, был не слишком зол, пишет The Daily Mail.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...