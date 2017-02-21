Двое детей погибли в результате пожара в Алматы
21 февраля 2017, 16:34
ДЧС г.Алматы предупреждает о необходимости более внимательного отношения к детям и просит не оставлять их без присмотра взрослых!
В Алматы 20 февраля произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сообщение о пожаре на пульт 101 поступило в 17:26 часов. Горел дом барачного типа в мкр. Калкаман по ул. Толе би, 308/39. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через 9 минут, в 17:35 часов. К моменту прибытия пожарных горела жилая комната времянки на территории частного жилого дома с переходом огня на кровлю.
Во время пожара было эвакуировано 15 человек, из них 5 детей. Из комнат в опасной зоне вынесли 2 газовых баллона объемом 50 литров.
"В ходе тушения пожара поступила информация, что до прибытия пожарных подразделений жильцами соседних комнат из горящего помещения были вынесены двое детей и направлены в 7 городскую клиническую больницу. Позже выяснилось, что полученные ими ожоги были не совместимы с жизнью. Погибшим малышам было 4 и 5 лет", - сообщили в ДЧС.
Пожар был локализован в 17.41 часов, ликвидирован в 17.55 часов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы телевизора. Материалы для выяснения обстоятельств направлены в ДВД г.Алматы.
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