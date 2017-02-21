Виталий Абашев, «БелГазета»: В Казахстане готовят беспрецедентную конституционную реформу
21 февраля 2017, 16:36
Казахстан создает свою уникальную модель экономического роста.
Так считает политический обозреватель «БелГазеты», к.э.н. Виталий Абашев - Zakon.kz.
Президент Нурсултан Назарбаев поручил перевести экономику страны на новые рельсы до 2025 года, отмечает автор. Поставленная еще в начале десятилетия задача войти в топ-30 самых развитых стран мира, которая некоторым скептикам казалась утопией и лишь громким лозунгом, с каждым днем обретает все более реальные очертания. По его мнению, Казахстан намерен культивировать новые высокотехнологичные отрасли, не отказываясь от старых.
- В республике в скором времени запускается программа «Цифровой Казахстан», способствующая развитию коммуникаций и обеспечению повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре, - комментирует журналист. - Страна открывает собственную «Силиконовую долину» - международный технопарк стартапов. Инвесторам и предпринимателям из разных стран там обещают налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Традиционная для постсоветского пространства «утечка мозгов» теперь, вполне возможно, сменит направление, и одаренные программисты и амбициозные молодые предприниматели будут уезжать не на Запад, а поедут реализовывать свои идеи в Казахстан. Кстати, в стране сделано немало для дальнейшего развития образования. Понимая, что языком новых технологий сегодня является английский, рекомендуют его обязательное обучение в школе.
Еще одно новшество, на взгляд Абашева, - реализующееся в стране бесплатное профессионально-техническое образование. С этого года получить его может любой желающий: и безработная молодежь, и люди постарше, не имеющие профобразования, - так осуществляется качественный задел на будущее. Создавая новую высокотехнологичную экономику, страна заранее готовит кадры для ее успешного функционирования, по сути - инвестиции в собственный человеческий капитал и, очевидно, такие инвестиции будут прибыльными, полагает он и далее отметил: «…что социальной среде в целом, не только образованию, казахстанские власти в процессе экономической модернизации уделяют особое внимание. Мобилизуя ресурсы на перестройку системы, страна не экономит на социальных выплатах. Пенсии и пособия в Казахстане будут повышать и дальше, как заверил Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу.
Таким образом, резюмирует Виталий Абашев, Казахстан создает свою уникальную модель экономического роста. «И она, надо полагать, будет эффективной не только потому, что страна собирает по частицам, как сложный пазл, элементы самого успешного опыта других государств, но еще и оттого, что экономические преобразования в республике будут синхронизированы с политическими».
В Казахстане готовят беспрецедентную конституционную реформу. Она призвана перераспределить многие президентские полномочия в пользу парламента и правительства. По мнению экспертов, это приведет к демократизации всей политической системы страны, считает обозреватель.
Фото mod.kz
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