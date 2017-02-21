Виталий Абашев, «БелГазета»: В Казахстане готовят беспрецедентную конституционную реформу

Так считает политический обозреватель «БелГазеты», к.э.н. Виталий Абашев - Zakon.kz





Президент Нурсултан Назарбаев поручил перевести экономику страны на новые рельсы до 2025 года, отмечает автор. Поставленная еще в начале десятилетия задача войти в топ-30 самых развитых стран мира, которая некоторым скептикам казалась утопией и лишь громким лозунгом, с каждым днем обретает все более реальные очертания . По его мнению, Казахстан намерен культивировать новые высокотехнологичные отрасли, не отказываясь от старых.





- В республике в скором времени запускается программа «Цифровой Казахстан», способствующая развитию коммуникаций и обеспечению повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре, - комментирует журналист. - Страна открывает собственную «Силиконовую долину» - международный технопарк стартапов. Инвесторам и предпринимателям из разных стран там обещают налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Традиционная для постсоветского пространства «утечка мозгов» теперь, вполне возможно, сменит направление, и одаренные программисты и амбициозные молодые предприниматели будут уезжать не на Запад, а поедут реализовывать свои идеи в Казахстан. Кстати, в стране сделано немало для дальнейшего развития образования. Понимая, что языком новых технологий сегодня является английский, рекомендуют его обязательное обучение в школе.





Еще одно новшество, на взгляд Абашева, - реализующееся в стране бесплатное профессионально-техническое образование . С этого года получить его может любой желающий: и безработная молодежь, и люди постарше, не имеющие профобразования, - так осуществляется качественный задел на будущее. Создавая новую высокотехнологичную экономику, страна заранее готовит кадры для ее успешного функционирования, по сути - инвестиции в собственный человеческий капитал и, очевидно, такие инвестиции будут прибыльными, полагает он и далее отметил: «…что социальной среде в целом, не только образованию, казахстанские власти в процессе экономической модернизации уделяют особое внимание. Мобилизуя ресурсы на перестройку системы, страна не экономит на социальных выплатах. Пенсии и пособия в Казахстане будут повышать и дальше, как заверил Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу.





Таким образом, резюмирует Виталий Абашев, Казахстан создает свою уникальную модель экономического роста . «И она, надо полагать, будет эффективной не только потому, что страна собирает по частицам, как сложный пазл, элементы самого успешного опыта других государств, но еще и оттого, что экономические преобразования в республике будут синхронизированы с политическими».





В Казахстане готовят беспрецедентную конституционную реформу. Она призвана перераспределить многие президентские полномочия в пользу парламента и правительства. По мнению экспертов, это приведет к демократизации всей политической системы страны, считает обозреватель.





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