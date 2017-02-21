В Петербурге задержали двух граждан Узбекистана, устроивших пожар в борделе

Уроженцы Узбекистана пошли громить дом разврата вовсе не из высоких моральных побуждений. Они сказали, что их обидели в этом заведении.

Полиция и Росгвардия задержали двух мигрантов из Узбекистана, подозреваемых в поджоге частного дома на Таллинском шоссе Петербурга. В коттедже, предположительно, находится притон с проститутками, сообщают Podrobno.uz





Бойцы Росгвардии задержали двух подозрительных молодых людей. Прохожие привлекли внимание служителей закона, когда шли около дома 151 на Таллинском шоссе. Парни несли с собой биты, а увидев правоохранителей попытались сбежать. Однако их поймали.





Уже в отделении полиции выяснилось, что задержанные мигранты 21 и 28 лет. Они подтвердили, что повредили и подожгли частный дом на той же улице, где их поймали. По их словам, там находится салон по оказанию интимных услуг, сообщает пресс-служба Росгвардии. Но уроженцы Узбекистана пошли громить дом разврата вовсе не из высоких моральных побуждений. Они сказали, что их обидели в этом заведении.





В отношении отвергнутых клиентов возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение или уничтожение имущества.





Пожарные дважды ездили на указанный адрес. Около трех часов ночи огонь охватил обстановку первого этажа. Пострадали десять квадратных метров. Ближе к утру спасателям снова пришлось ехать по адресу. На этот раз возгорание было на втором этаже. Он охватил 50 квадратных метров.



