Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
21 февраля 2017, 16:43
По словам самой Эммы, она пришла в тот день на работу в обычных брюках и блузке, и в ее облике не было чего-либо неподобающего.
24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе, сообщают Vesti.ru.
Англичанку наняла компания UNIT TV, занимающаяся производством телепередач, в качестве сотрудника-фрилансера. Однако уже через пять минут после начала работы ее начальник сказал ей идти домой, потому что ее место на подиуме, а не здесь, сообщает Daily Mail.
По словам самой Эммы, она пришла в тот день на работу в обычных брюках и блузке, и в ее облике не было чего-либо неподобающего. До этого у нее не было никаких проблем с работодателями из-за внешности.
Владелец компании, со своей стороны, рассказал журналистам, что с сотрудницей было решено расстаться по итогам трехмесячного испытательного срока. По его словам, в работе Халс были моменты, не устроившие работодателя.
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