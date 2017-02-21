Camaro ZL1 разогнали до 318 км/ч
21 февраля 2017, 16:55
Компания Chevrolet провела скоростные испытания нового купе Camaro ZL1 на треке в Германии.
Компания Chevrolet провела скоростные испытания нового купе Camaro ZL1 на треке в Германии. Купе преодолело 12,3-километровую дистанцию в две стороны, развив 202,3 мили в час в одном направлении и 193,3 мили – в другом. Средняя максимальная скорость составила 198 миль в час (318 км/ч). Этот результат автоматически делает новинку самым быстрым «Камаро» в истории.
На тестах использовалась полностью серийная модель с 6,2-литровым 659-сильным мотором V8 как у старшего Corvette Z06, 10-ступенчатым автоматом и шинами Goodyear Eagle F1 Supercar 3, разработанными специально для этой модели. При этом машину дополнительно оснастили необходимыми средствами безопасности и оборудованием для регистрации данных заезда.
В ходе испытаний было также установлено, что Chevrolet Camaro ZL1 с новым автоматом развивает 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 секунды, после чего может полностью остановиться, преодолев всего 35 метров. Дрэговую дистанцию в четверть мили купе проезжает за 11,4 секунды, разгоняясь к финишу до 204 км/ч.
Мировая премьера купе и кабриолета Chevrolet Camaro ZL1 состоялась весной прошлого года. Эти модели имеют облегченную конструкцию, особый аэродинамический обвес, адаптивную подвеску и ряд других доработок. В США закрытая модель стоит от $63,435 за версию с шестиступенчатой механикой. За вышеупомянутый автомат нужно доплатить $2,395.
Текст: Александр Орехов
Фото: Chevrolet
Via cartimes
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