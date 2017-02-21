Camaro ZL1 разогнали до 318 км/ч

На тестах использовалась полностью серийная модель с 6,2-литровым 659-сильным мотором V8 как у старшего Corvette Z06, 10-ступенчатым автоматом и шинами Goodyear Eagle F1 Supercar 3, разработанными специально для этой модели. При этом машину дополнительно оснастили необходимыми средствами безопасности и оборудованием для регистрации данных заезда.













В ходе испытаний было также установлено, что Chevrolet Camaro ZL1 с новым автоматом развивает 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 секунды, после чего может полностью остановиться, преодолев всего 35 метров. Дрэговую дистанцию в четверть мили купе проезжает за 11,4 секунды, разгоняясь к финишу до 204 км/ч.





Мировая премьера купе и кабриолета Chevrolet Camaro ZL1 состоялась весной прошлого года. Эти модели имеют облегченную конструкцию, особый аэродинамический обвес, адаптивную подвеску и ряд других доработок. В США закрытая модель стоит от $63,435 за версию с шестиступенчатой механикой. За вышеупомянутый автомат нужно доплатить $2,395.