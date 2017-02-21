В театре оперы и балета «Астана Опера» пройдет фестиваль искусств «Японская весна»

С 2011 года гуманитарный фонд «Дегдар» и компания JTI дважды в год проводят сезоны японской культуры – фестивали «Японская весна» (в Астане) и «Японская осень» (в Алматы).

Проект призван знакомить зрителей с традиционной и современной культурой Японии, демонстрировать достижения казахстанской исполнительской школы, поддерживать отечественные таланты в разных сферах искусства, способствовать укреплению отношений между Казахстаном и Японией, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фестиваля.





Это один из немногих фестивалей в Казахстане, который предоставляет уникальную возможность самой широкой аудитории бесплатно посетить выступления лучших казахстанских и японских артистов, побывать в лучших концертных залах столицы, в числе которых – театр оперы и балета «Астана Опера».





В первый день весны на сцене столичной оперы состоится ежегодный фестиваль искусств «Японская весна» . Праздничное настроение зрителям создадут признанные звезды классического искусства Казахстана, ведущие солисты театра «Астана Опера» - финалист телевизионного проекта «Большая опера» на телеканале «Россия - Культура» Сундет Байгожин (баритон), победитель множества престижнейших международных конкурсов, один из самых востребованных вокалистов Казахстана Медет Чотабаев (тенор), обладательница восхитительного голоса – и обаяния! - Альфия Каримова (сопрано), лауреат международных конкурсов Меир Байнеш (тенор); премьер театра оперы и балета им. Абая Андрей Трегубенко (баритон); музыканты-виртуозы, чье искусство высоко оценили во многих европейских столицах - Тимур Урманчеев (фортепиано), Еркебулан Сапарбаев (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель). В концерте также выступит камерный хор Государственной академической филармонии г. Астаны под руководством Гульмиры Куттыбадамовой, Весь вечер на сцене – симфонический оркестр столичной оперы, дирижер Абзал Мухитдинов.





Пробуждение природы будет встречено японскими и казахскими народными песнями, европейской классикой, музыкой самого популярного в мире японского композитора Джо Хисаиши, произведениями прославленных казахстанцев Жаяу Муса, Тлеса Кажгалиева, Куата Шильдебаева, а также самодеятельного, но уже довольно известного одаренного автора Сайраша.





В единое действие выступления объединят знаменитые японские хокку, танка, стихи отечественных, русских, европейских классиков, которые исполнят актеры театра и кино Гульнар Дусматова, Виталий Багрянцев, Бахыт Хаджибаев.



