В ООН не располагают данными о том, жив ли сын Каддафи
21 февраля 2017, 17:06
"Мы не хотим думать, что с ним случилось что-то плохое только потому, что мы не знаем ничего про его судьбу", - сказал помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права Миссии ООН по содействию Ливии.
ООН не имеет данных о состоянии сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи и не может быть уверена в том, что он еще жив, заявил на брифинге в Женеве по телефону помощник генерального секретаря ООН по вопросам верховенства права Миссии ООН по содействию Ливии Клаудио Кордони, сообщает РИА Новости.
"Очевидно, что мы не можем быть уверены ни в чем. Потому что никто не видел и не слышал ничего от Сейф аль Ислама. Мы не хотим думать, что с ним случилось что-то плохое только потому, что мы не знаем ничего про его судьбу. Но очевидно, что мы были бы заинтересованы в том, чтобы получить доступ к нему", — сообщил Кордони.
Ранее во вторник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о нарушениях во время проведения в Ливии судебного разбирательства в отношении Сейф аль-Ислама и 36 сторонников режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Фото: © РИА Новости
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