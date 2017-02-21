В ООН не располагают данными о том, жив ли сын Каддафи

"Очевидно, что мы не можем быть уверены ни в чем. Потому что никто не видел и не слышал ничего от Сейф аль Ислама. Мы не хотим думать, что с ним случилось что-то плохое только потому, что мы не знаем ничего про его судьбу. Но очевидно, что мы были бы заинтересованы в том, чтобы получить доступ к нему", — сообщил Кордони.





Ранее во вторник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о нарушениях во время проведения в Ливии судебного разбирательства в отношении Сейф аль-Ислама и 36 сторонников режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.