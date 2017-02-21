Глава Минобороны рассказал о причинах трагедии в Жамбылской области

Министр обороны РК Сакен Жасузаков на заседании правительства озвучил причину трагедии, произошедней с военнослужащими в Жамбылской области , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие , связанное с аномальными погодными явлениями, не характерными для данной местности в это время года. Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали внезапный сход снежной лавины», - сказал он.





«Хочу сказать, что комиссия отработала все вопросы касательно оказания помощи, поддержки семьям погибших. Мы посетили тех военнослужащих, которые находились в госпитале. Состояние у них удовлетворительное, находятся под наблюдением врачей-психологов. Кроме того, вместе с акимом области мы посетили 4 семьи в населенном пункте Бауыржана Момышулы и в Таразе. Понимание со стороны семей есть в принципе, что произошло такое событие. Полностью проведены мероприятия, похороны прошли, прощание с погибшими было осуществлено в данной части», - добавил глава ведомства.





Он напомнил, что на месте происшествия побывала спецкомиссия во главе с министром обороны по поручению Главы государства. По словам С.Жасузакова, каждой семье погибших военнослужащих была оказана поддержка и финансовая, и моральная.





«Каждой семье будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем порядка от 4 до 7 млн тенге», - уточнил он.





В свою очередь премьер высказал соболезнования семьям погибших.





«17 февраля вследствие печального события погибло в Жамбылской области 7 военнослужащих и 8 человек получили травмы. От имени правительства выражаю соболезнования семьям погибших и их родным», - заключил Бакытжан Сагинтаев.





Автор: Ксения Давыдова, Астана



