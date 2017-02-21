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Марин Ле Пен не наденет хиджаб в угоду муфтию Ливана

21 февраля 2017, 17:31

Пресс-служба муфтия Ливана заявила, что Ле Пен была заранее предупреждена о том, что ей будет нужно надеть хиджаб для встречи.


Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен не сможет встретиться с верховным муфтием Ливана, из-за отказа надевать хиджаб. Их встреча была отменена, сообщают Vesti.ru со ссылкой на газету "Фигаро".

Пресс-служба муфтия Ливана заявила, что Ле Пен была заранее предупреждена о том, что ей будет нужно надеть хиджаб для встречи.

Однако переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном у Ле Пен состоялись. Это ее первая официальная встреча с действующим главой иностранного государства. Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером, 19 февраля, передает "Интефакс".

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт". Она является одним из основных претендентов на пост президента Франции.

Последние опросы свидетельствуют, что она сможет победить в первом туре выборов. Однако во втором, скорее всего, проиграет экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.

Фото: EPA

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