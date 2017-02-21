На период паводков ж/д и автодороги Казахстана взяты под постоянный контроль

Для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах республиканского значения в паводковый период организована круглосуточная диспетчерская служба и проводится ежедневное патрулирование дорог.





Об этом в ходе заседания Правительства РК доложил Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Zakon.kz со ссылкой на веб-сайт Премьер-министра Primeminister.kz.





Ж.Касымбек доложил, что на сегодняшний день утверждены Планы мероприятий к паводковому периоду текущего года и организована работа Противопаводковых комиссий.





На автомобильных дорогах республиканского значения имеются 1 284 автодорожных мостов и 14 686 водопропускных труб. В настоящее время организована круглосуточная диспетчерская служба и проводится ежедневное патрулирование автомобильных дорог, а также взяты на особый контроль 496 опасных участков, а также 967 труб и 157 мостов.





Согласно утвержденному Плану для своевременной организации работ в паводковый период на текущий момент заготовлены необходимые строительные материалы и конструкции. В настоящее время проводится работа по открытию водопропускных труб, на сегодня открыто 4 257 труб или 39% от плана.





В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, своевременной подготовки пути, искусственных сооружений к пропуску ледохода формируется 42 противоразмывных поезда, состоящих из 383-х вагонов. На сегодняшний день сформировано 110 вагонов.





Во всех филиалах АО «НК «КТЖ» имеется необходимый запас топлива и смазочных материалов, в первую очередь, на наиболее удаленных участках. Для ликвидации заторов льда под мостами заключены договора на производство буровзрывных работ по дроблению льда и взрывные работы для спуска снежных лавин.





Сформирован перечень опасных мест. Определены конкретные действия директоров филиалов АО «НК «ҚТЖ», совместно с территориальными организациями проводятся комиссионные проверки водохранилищ.





Министр отметил, что имеющаяся группировка сил и средств Республиканской службы транспорта, дорог и мостов гражданской защиты готова в случае необходимости ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций весеннего периода и обеспечить проезд на железных и автомобильных дорогах республиканского значения.



