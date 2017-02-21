СМИ: акула смертельно ранила серфера на французском острове Реюньон

Мужчина, катавшийся на серфе у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, погиб в результате нападения акулы, передает во вторник портал francetvinfo.fr.





По информации портала, инцидент произошел утром во вторник. Спасателям удалось извлечь из воды истерзанное тело молодого человека. Возраст погибшего составлял 26 лет.





По информации телеканала BFMTV, серфер получил повреждения бедренной артерии.





Нападение акулы произошло в опасной зоне побережья, где запрещено купание и занятия водными видами спорта.





Этот случай стал 20 с 2011 года. Восемь из таких нападений закончились гибелью людей.





Фото © AP Photo/ Fabrice Wislez



