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В Венгрии задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании в Гамбурге

21 февраля 2017, 17:40

Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев в лагере для мигрантов на юге Венгрии.


Полиция Венгрии задержала иракского мигранта, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки на вокзале в немецком Гамбурге в ноябре 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным агентства, Будапешт намерен передать подозреваемого властям Германии.

37-летний мужчина был задержан в Венгрии на основании Европейского ордера на арест, выданного властями Германии.

По словам прокуратуры, в базах данных Германии и Венгрии мужчина фигурировал под разными именами и с разными датами рождения. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев в лагере для мигрантов на юге Венгрии.

Фото: Вестник Кавказа

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