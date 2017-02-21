В Венгрии задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании в Гамбурге
21 февраля 2017, 17:40
Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев в лагере для мигрантов на юге Венгрии.
Полиция Венгрии задержала иракского мигранта, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки на вокзале в немецком Гамбурге в ноябре 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
По данным агентства, Будапешт намерен передать подозреваемого властям Германии.
37-летний мужчина был задержан в Венгрии на основании Европейского ордера на арест, выданного властями Германии.
По словам прокуратуры, в базах данных Германии и Венгрии мужчина фигурировал под разными именами и с разными датами рождения. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев в лагере для мигрантов на юге Венгрии.
Фото: Вестник Кавказа
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