В Венгрии задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании в Гамбурге

По данным агентства, Будапешт намерен передать подозреваемого властям Германии.





37-летний мужчина был задержан в Венгрии на основании Европейского ордера на арест, выданного властями Германии.





По словам прокуратуры, в базах данных Германии и Венгрии мужчина фигурировал под разными именами и с разными датами рождения. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев в лагере для мигрантов на юге Венгрии.