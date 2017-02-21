Глава МВД рассказал, в каких регионах Казахстана ожидать паводков

В регионах разработаны и реализуются планы мероприятий по предупреждению ЧС в весенний период.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на заседании правительства сообщил о мероприятиях, проводимых в целях контроля паводков в этом году, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Анализ ликвидации ЧС, вызванных паводками за последние два года в стране, свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов. Прежде всего, серьезно недорабатывают региональные комиссии. Планирование защиты осуществляется формально, без должного анализа прогноза, необходимые меры не всегда принимаются, либо принимаются несвоевременно. Поэтому ЧС повторяются», - сказал он.





При этом министр обозначил регионы, в которых в этом году ожидается большая вода.





«В этом году большая вода ожидается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Сейчас по стране определено 918 населенных пунктов и более 1500 участков автомобильных и железных дорог, находящихся в зоне реального риска», - сообщил он.





По его словам, в 2016 году для инженерной защиты населенных пунктов и территорий построено 122 км и произведен ремонт 146 км защитных дамб.





«Уже в этом году в южных регионах - Алматы, Жамбылской области, ЮКО отремонтировано 2,5 км защитных дамб, выполнено углубление 29 км русел рек, очищено около 500 водопропускных труб под автодорогами и более 750 под ж/д путями. На основе проводимого мониторинга и данных Казгидромета, в регионах разработаны и реализуются планы мероприятий по предупреждению ЧС в весенний период. Повсеместно проведены заседания областных, городских, районных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. В 10-ти регионах организован мониторинг наполняемости 60 наиболее крупных водохранилищ, представляющих потенциальную угрозу возможного прорыва и затопления», - уточнил глава ведомства.





К.Касымов добавил, что в целях недопущения подтопления жилья из населенных пунктов осуществляется вывоз снега.





«Уже вывезено 6,2 млн кубических метров снега. Подготовлены запасы более чем 8 тысяч тонн ГСМ, 180 тысяч тонн инертных материалов, 829 тысяч мешков и 10 тонн взрывчатки. В чрезвычайных резервах на неотложные затраты акиматами в ближайших бюджетах предусмотрены 20 млрд тенге. На случай эвакуации населения из районов возможного затопления подготовлены 1707 пунктов приема эвакуированного населения. Для жизнеобеспечения эвакуированного населения акиматами подготовлены необходимые средства. Созданы запасы продуктов питания и питьевой воды», - проинформировал он.





Министр указал, что МВД совместно с акиматами созданы специальные группы сил и средств аварийно-спасательных подразделений.





«Задействованы 12 тысяч сотрудников ОВД, около 2 тысяч единиц техники, 300 единиц плавсредств и 13 вертолетов. В южных регионах страны создан резерв спасательных подразделений численностью более 2 тысяч человек. Они также обеспечены необходимым оборудованием. Приведена в готовность техника, в том числе, авиационная, разработаны маршруты выдвижения для оперативной перевозки спасателей. Воинские части гражданской обороны дооснащены техникой, инструментами, готовы к участию в спасательных операциях. Повсеместно проверено функционирование системы оповещения гражданской защиты. Дополнительно в паводковый период для оповещения населения планируется задействовать более 1 тысячи патрульных машин местной полиции», - заключил глава ведомства.





Автор: Ксения Давыдова, Астана