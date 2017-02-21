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Новости за сегодня

Правительство утвердило перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций

 

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрен проект постановления Правительства РК «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы», передает Zakon.kz со ссылкой на веб-сайт Премьер-министра РК Primeminister.kz.

Как доложил министр финансов Бахыт Султанов, проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает распределение сумм целевых трансфертов местным исполнительным органам в сумме 377,3 млрд. тенге; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на 2017 год на сумму 250,1 млрд. тенге; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд. тенге; перечень государственных заданий на 2017 год в количестве 147 позиций на общую сумму 438,6 млрд. тенге.

«Кроме того, учтено увеличение годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств республиканского бюджета 2016 года в сумме 1,5 млрд. тенге. Также, проект Постановления включает доиспользование в 2017 году местными исполнительными органами сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2016 году в размере 4,2 млрд. тенге», - сказал Б. Султанов.

 

 

21 февраля 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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