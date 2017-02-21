Казахстан остается на четвертом месте медального зачета Азиады-2017

По итогам третьего соревновательного дня зимних Азиатских игр-2017 копилка сборной Казахстана пополнила тремя медалями , сообщает , сообщает Zakon.kz





Сегодня, первое «золото» для Казахстана завоевал лыжник Ринат Мухин, одержавший победу в индивидуальной гонке на 15 километров. Лыжница Елена Коломина завоевала еще одну награду, на этот раз бронзового достоинства. Серебряную медаль завоевал конькобежец Денис Кузин.





В медальном зачете лидирует сборная Японии, в ее копилке 23 медалей (8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), на втором месте расположилась команда Южной Кореи - 20 (6,7,7), замыкает тройку сборная Китая -13 (5,3,5).



