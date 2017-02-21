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В Барселоне остановили грузовик с бутаном, двигавшийся с высокой скоростью

21 февраля 2017, 17:48

В настоящее время полиция не исключает никаких версий произошедшего, в том числе попытку теракта.


Правоохранительные органы Барселоны остановили машину с канистрами с бутаном, которая была похищена и двигалась по полосе встречного движения на высокой скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24 Horas.

Водитель автомобиля, гражданин Швеции, задержан. По предварительным данным, которые приводит газета ABC, он страдает психическим расстройством.

Во время преследования машины, полицейские совершили несколько выстрелов.

В настоящее время полиция не исключает никаких версий произошедшего, в том числе попытку теракта.

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