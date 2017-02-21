В правительстве рассмотрены меры по подготовке гидротехнических сооружений к паводкам

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрен вопрос о готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2017 года, передает Zakon.kz со ссылкой на веб-сайт Премьер-министра Primeminister.kz.

Министерством сельского хозяйства принят комплекс мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к паводковому периоду. Создана противопаводковая комиссия. Об этом доложил вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

По состоянию на 17 февраля 2017 года в республиканской собственности на балансе РГП «Казводхоз» имеется 2177 гидротехнических сооружений, из них 78 водохранилищ, 83 гидроузла, 26 плотин и 1990 других сооружений. В целом все водохранилища сработаны и имеют запас емкости для приема весеннего паводка 2017 года, отметил вице-министр.

«Бассейновыми инспекциями Комитета по водным ресурсам совместно с территориальными органами чрезвычайных ситуаций, экологии и местными исполнительными органами проведены визуальные обследования на 761 гидротехническом сооружении. Установлено, что 27 гидротехнических сооружений по республике находятся в неудовлетворительном состоянии, увеличивается риск их разрушений во время паводков и половодий. Собственникам этих гидротехнических сооружений бассейновыми инспекциями выданы предписания об устранении выявленных нарушений и направлены письма о необходимости принять меры по безопасному пропуску паводковых вод», - сказал К. Айтуганов.

На случай чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, РГП «Казводхоз» создан аварийный запас инертных материалов в объёме 10 тыс. м3, 678 тонн горюче-смазочных материалов, 41 тыс. штук мешкотары, также подготовлены 246 единиц специальной техники и 31 единиц плавсредств.

«В целом на сегодняшний день водохозяйственная обстановка на объектах республиканской собственности стабильна и находится под постоянным контролем», - заверил К.Айтуганов.