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Составлен предварительный прогноз водности рек Казахстана на период паводков

21 февраля 2017, 17:49

Основной прогноз на период половодья будет составлен в первой декаде марта 2017 года.


Министр энергетики Канат Бозумбаев на заседании правительства отметил, что за оперативной гидрометеорологической информацией ведут наблюдение 307 гидрологических постов, 339 метеорологических станций и постов, 2 снеголавинные станции, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министр РК Primeminister.kz.

При возникновениях резких изменений на водных объектах все гидрологические посты переходят на учащенные наблюдения - через каждые 4 часа.

Составлен предварительный прогноз водности рек Казахстана на период половодья, который направлен в заинтересованные органы. Основной прогноз на период половодья будет составлен в первой декаде марта 2017 года.

Как отметил министр, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях водность рек (Есиль, Силеты, Шагалалы, Жабай, Калкутан) в период половодья ожидается на 30-50% больше нормы, возможно превышение опасных отметок уровней воды, разливы и подтопления.

В Костанайской области приток воды к каскаду водохранилищ на р.Тобол ожидается на 15-20% больше нормы. В связи со значительным влагонакоплением в горах республики, водность большинства рек Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей (Арысь, Келес, Терис, Курагаты, Шарын. Курты, Текес, Коксу, Шар, реки Западного Алтая ВКО и др.) в весенне-летний период ожидается на 15-40% выше нормы. Водность рек Урджар и Коктерек (Семипалатинский регион ВКО, приток в Алакольские озера) предполагается на 30-50% выше нормы.

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы электростанций и электрических сетей в период весенних паводков 2017 года организовано обследование электросетевых объектов, подверженных воздействию талых вод, приведены в состояние готовности имеющиеся откачивающие механизмы, подготовлены передвижные резервные источники питания, заверил К. Бозумбаев.

В период интенсивного снеготаяния и подъема уровня воды предусмотрено круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.

«Для этих целей будут задействованы 2002 единицы специальной техники, 34 единицы плавательных средств и т.д. Имеется запас ГСМ в количестве 362 995 тонн», - заключил К.Бозумбаев.

Фото: novgazeta.by

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