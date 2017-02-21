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Аким Алматы: Действие статьи 26 Конституции РК не распространяется на землю

21 февраля 2017, 17:58

Сейчас права собственности иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране недостаточно гарантированы.


Действие статьи 26 Конституции РК не распространяется на землю. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек, отвечая на вопрос члена Общественного совета города Думана Капасова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По его мнению, сейчас права собственности иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране недостаточно гарантированы.

«Конституция должна гарантировать право частной собственности. Это основа основ любой экономики. Иностранный инвестор, вкладывая деньги в экономику Казахстана, должен быть защищенным и Конституция гарантирует право частной собственности. Это международная практика», - считает глава мегаполиса.

Бауыржан Байбек также отметил, что в Казахстане не будут принимать законы, которые противоречат интересам народа.

«Только законно приобретенное имущество будет защищаться. Ни один закон не принимается вопреки воле народа, для этого и проходит обсуждение. Рабочая группа все это изучит, будут приняты решения в интересах народа и государства», - подытожил аким.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в рамках предлагаемых поправок в положении «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» слово «граждане» может быть заменено на «каждый».

Фото: vko.sud.kz

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