Аким Алматы: Действие статьи 26 Конституции РК не распространяется на землю

Сейчас права собственности иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране недостаточно гарантированы.

Действие статьи 26 Конституции РК не распространяется на землю. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек, отвечая на вопрос члена Общественного совета города Думана Капасова , передает , передает Zakon.k z со ссылкой на пресс-службу акима города.





По его мнению, сейчас права собственности иностранцев и лиц без гражданства в нашей стране недостаточно гарантированы.





«Конституция должна гарантировать право частной собственности. Это основа основ любой экономики. Иностранный инвестор, вкладывая деньги в экономику Казахстана, должен быть защищенным и Конституция гарантирует право частной собственности. Это международная практика», - считает глава мегаполиса.





Бауыржан Байбек также отметил, что в Казахстане не будут принимать законы, которые противоречат интересам народа.





«Только законно приобретенное имущество будет защищаться. Ни один закон не принимается вопреки воле народа, для этого и проходит обсуждение. Рабочая группа все это изучит, будут приняты решения в интересах народа и государства», - подытожил аким.





Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в рамках предлагаемых поправок в положении «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» слово «граждане» может быть заменено на «каждый».



