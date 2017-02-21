Назначены послы Республики Казахстан в ряде стран
21 февраля 2017, 18:12
Соответствующий Указ подписал Нурсултан Назарбаев.
Указом Главы государства в ряде стран назначены послы Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур Сулеймен Усен Абдухадырулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралии, Новой Зеландии по совместительству;
Айтжан Жанар Сейдакметкызы, занимающий должность Чрезвычайным и Полномочным Послом в Швейцарской Конфедерации назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
Нуртаев Сергей Нуртаевич, являющийся послом в Итальянской Республике назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике Нуртлеуов Мурат Абугалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;
Посол в Федеративной Республике Бразилия Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Ордабаев Самат Исламович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.
Фото: пресс-служба Акорды.
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