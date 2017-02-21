О базовой ставке (пресс-релиз НБ РК от 20 февраля 2017 года №7)

20 февраля 2017 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение понизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Инфляция по итогам января 2017 года вошла в пределы целевого коридора 6-8%. Снижение инфляционных ожиданий, повышение стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках, восстановление деловой активности, а также благоприятные внешние экономические условия обусловили смягчение денежно-кредитных условий. Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, соответственно, потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничен.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

Годовая инфляция в январе 2017 года замедлилась, составив 7,9%, и в полной мере соответствует прогнозам Национального Банка. Ускорение роста цен на отдельных товарных рынках, на рынках платных услуг не будет иметь существенного влияния на динамику общего уровня инфляции и будет компенсироваться умеренными ценовыми тенденциями на рынках других потребительских товаров и услуг.

Согласно проведенному в январе опросу инфляционных ожиданий населения, наблюдаемая тенденция улучшения ожиданий респондентов касательно будущего уровня инфляции свидетельствует о смягчении их про-инфляционного поведения. Количественная оценка инфляционных ожиданий демонстрирует, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора и фиксируются на уровнях (в январе - 6,6%) ниже значения фактической инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года.

Таким образом, при отсутствии неблагоприятных шоков инфляция будет устойчиво находиться в границах целевого ориентира в течение всего 2017 года, а также на протяжении 1 полугодия 2018 года.

Девальвационные настроения как населения, так и профессиональных участников валютного рынка уменьшаются, что отражается в результатах опроса и стоимости хеджирования валютных рисков.

Данные по депозитному рынку свидетельствуют о продолжающемся процессе дедолларизации банковских вкладов и сохраняющейся тенденции предпочтений вкладчиков в сторону национальной валюты. По предварительным данным, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% на конец января 2017 года.

Признаки восстановления экономики становятся более явными. Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, находится в зоне восстановительного роста, составив 103,8% в январе 2017 года. На 2017 год рост реального ВВП прогнозируется на уровне более 2%.

Несмотря на наличие позитивных сигналов возобновления деловой активности и стабильности на внутреннем денежном и валютном рынках, вероятность возникновения внешних и внутренних шоков, имеющих потенциальные риски для дальнейшего экономического развития и, в первую очередь, для инфляционных процессов, сохраняется. Среди них следует отметить как внешние риски, связанные с высокой зависимостью от котировок на мировых товарных и финансовых рынках, а также скоростью восстановления экономик стран - торговых партнеров, так и пересмотр бюджетных расходов в сторону увеличения. Последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

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