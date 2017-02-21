В Минтруда подготовили план по обучению казахстанцев востребованным профессиям

В прошлом году незакрытыми остались более 26 тысяч вакансий, объявленных работодателями.

26 тысяч вакансий, объявленных в 2016 году, остались незакрытыми. Казахстанцы просто не смогли занять предложенные должности из-за недостатка либо образования, либо практики. Для решения этой проблемы министерство труда выработало план действий, о которых в ходе расширенного заседания в Астане рассказала министр Тамара Дуйсенова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В прошлом году незакрытыми остались более 26 тыс. вакансий, объявленных работодателями. На эти вакансии не могли претендовать 26% молодых людей, из числа экономически активных, т.к. они имеют только школьное образование, а на профессии большинства выпускников ВУЗов и средне-специальных учебных заведений нет спроса на рынке труда, или их квалификация не соответствует требованиям работодателя, - рассказал о ситуации на рынке труда Дуйсенова. - Для предупреждения углубления данного тренда и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства».





Главная цель программы – организация массового обучения граждан востребованным профессиям на рынке труда или основам предпринимательства.





Что для реализации нужно сделать министерству?





• Совместно с местными исполнительными органами определить количество создаваемых рабочих мест. Причем, по словам Дуйсеновой, «эта работа уже начата и сегодня местными исполнительными органами формируется комплексный план где указываются новые рабочие места, реализуемые в рамках государственных, отраслевых, региональных программ развития». По предварительных данным, только в рамках этих программ прогнозируется открыть 154 тыс. новых рабочих мест.





• В комплексном плане рассматривать еще 2 вида новых рабочих мест – новые рабочие места (новые компании) и освобождаемые рабочие места связанные с естественным движением населения (выход на пенсию, отпуски по беременности, родам). Так министерство планирует создать еще около 400 тыс. рабочих мест.





• Представить перечень профессий гражданам для получения ими бесплатно первой профессии в ТПО, и вторую в рамках краткосрочных курсов. При этом, как отметила Дуйсенова, государство будет покрывать полностью расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставляет одноразовое горячее питание для обучающихся в ТПО.





«Для обеспечения результативности краткосрочных курсов совместно с местными исполнительными органами подготовлен и будут реализованы следующие специальные проекты, - сказала министр и перечислила. - Подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста, в целях вовлечения в продуктивную занятость лиц пред пенсионного возраста с возможностью открытия мини-садиков в домах. Подготовка консультантов социальной работы для выявления лиц находящихся в трудной жизненной ситуации и с возможностью открытия в местах где проживают лица с ограниченными возможностями дома малой вместимости или же дома социального обслуживания.





Помимо этого, министерство рассматривает возможность обучения основам предпринимательства по проектам «Бастау бизнес» реализуемые НПП «Атамекен».





«Обучение также будет проводится по востребованным на рынке труда профессиям, либо заявленным работодателями профессии. Также предусмотрено массовое обучение компьютерной грамотности» - сказала Дуйсенова.





«Сейчас мы находимся в ходе обсуждения, завтра должны будем определить пакет специальных проектов реализуемых в каждом регионе с учетом его специфики» - добавила она.





Она отметила, что теперь обучение будет проводится преподавателями программы ТПО совместно с привлеченными тренерами и мастерами с рынка труда.





Татьяна Ковалева, Астана.



