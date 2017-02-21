Сагинтаев: Акиматы должны заблаговременно готовиться к спасательным работам

«Сегодня на Совете безопасности Глава государства сказал о том, что нужно уже новые водохранилища строить, надо воду ловить уже», - указал Б. Сагинтаев.

На заседании правительства одним из главных вопросов повестки дня стали противопаводковые мероприятие, на которые премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев призвал местные исполнительные органы и ответственные ведомства сконцентрироваться в ближайшее время, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Как мы видим, в нынешнем году уровень снега намного превышает норму. Существует угроза затопления некоторых населенных пунктов, она достаточно высока. Акиматы должны заблаговременно готовиться к спасательным работам. Есть много вопросов, от которых зависит в целом, как мы пройдем этот паводковый период. Это финансирование, свободные объемы в водохранилищах: имеются или нет, проводится ремонт аварийных гидротехнических сооружений и последнее - бесхозное водохранилище», - сказал он.





«По словам министра энергетики РК Кайрата Бозумбаева, приток воды в этом году больше нормы, снега очень много. И в этой ситуации говорить о том, что для того, чтобы увеличивать финансирование, Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов РК), надо будет понять, чтобы друг на друга не перекидывали, что мы хотели бы увеличить финансирование по Бюджетному кодексу, наверное, какие-то ограничения есть? Если вот по слайдам министра Касымова (Калмуханбета Касымова, министра внутренних дел РК) посмотреть, за 6 лет было выделено из местных бюджетов 17, 9 млрд тенге, при этом из республики дали 30 млрд тенге», - обратился он к членами Кабмина.





При этом Б. Сагинтаев отметил, что «самое страшное в таких ситуациях - это человеческие жертвы».





«Самое страшное, это, как в прошлые годы были, мы теряли людей. Человеческую жизнь невозможно измерить никакими деньгами. Поэтому каждый раз, чем просить после катастрофы денег из республики, давайте, собираемся и, скажем, у кого какие проблемы и приведем все в порядок в один раз. Откуда вода пойдет всем нам известно. Акимы все наизусть знают, какие водохранилища у нас проблемные, где необходим ремонт провести, ЧС все знает, акимы все знают, но денег не выделяют, ждем: авось проскочим. Не проскакиваем и потому нас получается 30 млрд тенге, и самое страшное людей теряем», - констатировал премьер.





По его словам, чтобы такого не было, «надо лучше пересмотреть всю позицию».





«Навалиться, выделить деньги, все привести в порядок и уже спокойно проходить. Надо будет потом теми деньгами, которые уже будут выделяться местными исполнительными органами, поддерживать ту ситуацию, которая на сегодняшний день имеется. Более того сегодня на Совете безопасности Глава государства сказал о том, что нужно уже новые водохранилища строить, надо воду ловить уже. Когда снега много, ловить воду и ее уже использовать в сельском хозяйстве. Поэтому здесь надо смотреть комплексно: снега много, хорошо - используем для сельского хозяйства, но и отведем от населенных пунктов. Год-два может нам потребуется, но мы должны решить, чтобы к этой проблеме больше не возвращаться», - подчеркнул он.





В свою очередь вице-премьер РК Аскар Мамин проинформировал, что в регионах разработаны планы противопаводковых мероприятий.





«В рамках планов проводится мобилизация всех необходимых ресурсов, об этом мы говорили на государственной комиссии. В то же время необходимо обратить внимание на техническое состояние гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности. Это очень важный вопрос, мы знаем, что были проблемы, и мы считаем, что принятие своевременных превентивных мер позволит избежать нам повторение событий прошлых лет. Будем держать ситуацию на контроле», - заключил он.





Ксения Давыдова, Астана.



