Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кредиты для участников новой программы занятости будут выдаваться по-новому

21 февраля 2017, 18:30

У министерства труда в этом году появились новые инструменты для решения предоставления займов, в т.ч. для решения проблем с залоговым обеспечением.


Кредиты для участников новой программы занятости будут выдаваться по новой схеме. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания в Астане сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хотелось бы обратить внимание на отличие получение кредита по сравнению с дорожной картой. Кредиты для участников программы в новой программе будут выдаваться в городах фондом «Даму», в сельских населенных пунктах и малых городах фоном «Поддержки сельского хозяйства» и «Аграрной кредитной корпорацией»», - сказал министр.

По ее словам, у министерства в этом году появились новые инструменты для решения предоставления займов, в т.ч. для решения проблем с залоговым обеспечением.

«Если кредиты будут выдаваться через аграрную кредитную корпорацию, то предусматриваются гарантии для начинающих предпринимателей не имеющих достаточное залоговое обеспечение до 85% от суммы получаемого кредита, для предпринимателей расширяющего бизнес до 50% от суммы получаемого кредита».

При этом, сумма предоставляемого кредита увеличилась до 8 тыс. МРП, т.е. до 18 млн. тг., сроком до 5 лет, с годовой ставкой до 6%.

«Расходы бюджета в 2017 году на реализацию всей программы занятости населения составят 85,3 млрд. тг. из них 40 млрд. тг. предусмотрены в республиканском бюджете, 45 млрд. представлено местными исполнительными органами» - закончила Дуйсенова

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: news1.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...