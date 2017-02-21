Кредиты для участников новой программы занятости будут выдаваться по-новому

У министерства труда в этом году появились новые инструменты для решения предоставления займов, в т.ч. для решения проблем с залоговым обеспечением.

Кредиты для участников новой программы занятости будут выдаваться по новой схеме. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания в Астане сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Хотелось бы обратить внимание на отличие получение кредита по сравнению с дорожной картой. Кредиты для участников программы в новой программе будут выдаваться в городах фондом «Даму», в сельских населенных пунктах и малых городах фоном «Поддержки сельского хозяйства» и «Аграрной кредитной корпорацией»», - сказал министр.





По ее словам, у министерства в этом году появились новые инструменты для решения предоставления займов, в т.ч. для решения проблем с залоговым обеспечением.





«Если кредиты будут выдаваться через аграрную кредитную корпорацию, то предусматриваются гарантии для начинающих предпринимателей не имеющих достаточное залоговое обеспечение до 85% от суммы получаемого кредита, для предпринимателей расширяющего бизнес до 50% от суммы получаемого кредита».





При этом, сумма предоставляемого кредита увеличилась до 8 тыс. МРП, т.е. до 18 млн. тг., сроком до 5 лет, с годовой ставкой до 6%.





«Расходы бюджета в 2017 году на реализацию всей программы занятости населения составят 85,3 млрд. тг. из них 40 млрд. тг. предусмотрены в республиканском бюджете, 45 млрд. представлено местными исполнительными органами» - закончила Дуйсенова





Татьяна Ковалева, Астана.



