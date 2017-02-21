Артисты Австрии, Италии и Казахстана выступят в благотворительном концерте в «Астана Опера»

Прославленный мексиканский тенор Гектор Сандовал – приглашенный солист Большого театра России, звезды казахстанской оперной сцены – Заслуженные деятели Казахстана – Айгуль Ниязова и Медет Чотабаев выступят в благотворительном концерте «С тобой увидим этот мир». Программа будет представлена сцене Большого зала «Астана Опера» 24 февраля в рамках Форума корпоративной благотворительности.













В концерте также принимают участие Симфонический оркестр «Астана Опера» под управлением легендарного итальянского маэстро Марко Боэми и хор «Астана Опера» под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова.





Вместе с мэтрами классической музыки на сцену выйдет шестилетняя Лиза Хижняк. Она никогда не видела маму и солнечный свет, но у нее отличный слух и очень красивый голос. Вместе с Лизой организаторы предлагают совершить путешествие от темноты к свету. Все вырученные от концерта средства пойдут в помощь слепым детям.





Адаптацией людей, у которых ограничена возможность видеть, занимается благотворительный фонд «Дара». Его сотрудники развивают инклюзивное общество в Казахстане. Общество, в котором инвалиды могут жить в равных условиях с обычными людьми.





Жителям и гостям столицы будут предложены арии из произведений казахских и западноевропейских композиторов (А. Жубанова и Л. Хамиди, Г. Доницетти, Дж. Пуччини), оркестровые произведения (увертюра к оперетте «Летучая мышь» и полька «На охоте» И. Штрауса, «Кудаша-думан» Е. Рахмадиева), неаполитанские песни, попурри на музыку Л. Армстронга и Дж. Гершвина и др.





Концерт станет частью большого форума, посвященного корпоративной благотворительности. Он пройдет в Астане 24 и 25 февраля. Организовано мероприятие Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust».





И если 24 февраля пройдет концерт, то 25 февраля впервые состоится открытая конференция социальных проектов «Я верю». «Я верю» — это 12 историй наших современников, которые занимаются уникальными социальными проектами. «Я верю» — это посыл и жизненная позиция, которыми руководствуются новые герои нашего времени. Как организаторы мы верим, что все вместе мы можем создать по-настоящему значимые изменения в социальной сфере.







