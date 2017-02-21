Минобороны РК: Командир и начальник штаба части, где служили погибшие, освобождены от должности
21 февраля 2017, 18:49
Это дисциплинарное решение, не касающееся уголовного дела.
После заседания Правительства РК заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров рассказал журналистам, что командир и начальник штаба части в Жамбылской области, где служили погибшие военнослужащие, освобождены от должности, передает корреспондент Zakon.kz.
«На данный момент министром обороны принято решение освободить от должности командира части и начальника штаба части», - сказал он.
По его словам, это «дисциплинарное решение».
«Это дисциплинарное решение, это не касается уголовного дела», - указал замглавы ведомства.
«В связи с ситуацией, поскольку у правительственной комиссии были вопросы к организации проведения этих учебных мероприятий, министром обороны принято решение освободить от должности данных должностных лиц», - отметил Т. Мухтаров.
Напомним, трагедия произошла 17 февраля в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. В ходе предварительного расследования установлено, что прямой причиной трагедии стало стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, не характерными для данной местности в это время года.
Ксения Давыдова, Астана.
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Фото: unikaz.asia.
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