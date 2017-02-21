Минобороны РК: Командир и начальник штаба части, где служили погибшие, освобождены от должности

Это дисциплинарное решение, не касающееся уголовного дела.

После заседания Правительства РК заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров рассказал журналистам, что командир и начальник штаба части в Жамбылской области, где служили погибшие военнослужащие, освобождены от должности, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«На данный момент министром обороны принято решение освободить от должности командира части и начальника штаба части», - сказал он.





По его словам, это «дисциплинарное решение».





«Это дисциплинарное решение, это не касается уголовного дела», - указал замглавы ведомства.





«В связи с ситуацией, поскольку у правительственной комиссии были вопросы к организации проведения этих учебных мероприятий, министром обороны принято решение освободить от должности данных должностных лиц», - отметил Т. Мухтаров.









Ксения Давыдова, Астана.





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