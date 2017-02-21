Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
21 февраля 2017, 18:58
Дипломат скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил постпреда России при ООН Виталия Чуркина орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает РИА Новости.
"За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)", — говорится в тексте указа.
Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, а также представлял страну в Совете Безопасности ООН. Дипломат скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.
Фото: AP Photo/ Seth Wenig.
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