Вор Спайдермэн получил восемь лет тюрьмы за кражу Пикассо и Матисса

Свое прозвище он получил после того, как был пойман карабкающимся по стене здания после одного из ограблений.

Вора Вьерана Томича по прозвищу Спайдермэн приговорили к восьми годам тюрьмы за совершенные в Париже кражи произведений искусства. Об этом сообщает портал Artnet.





Томич и два его сообщника (Жан-Мишель Корвез и Йонатан Бирн) также должны будут выплатить городу 110 миллионов долларов — сумму, отражающую стоимость украденных картин.





Спайдермэн вместе с подельниками ограбил в 2010 году парижский Музей современного искусства. Среди пропавших полотен оказались работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Жоржа Брака и Фернана Леже.





Местонахождение картин до сих пор не установлено.





Йонатан Бирн, бывший арт-дилер и сообщник Томича, утверждает, что уничтожил произведения. Он получил шесть лет тюрьмы.





Томич уже ранее 14 раз привлекался по делам, связанным с кражами арт-объектов. Свое прозвище он получил после того, как был пойман карабкающимся по стене здания после одного из ограблений.







