Суд в Италии подтвердил приговоры дочери и матери, убивших 15-летнюю кузину

Итальянский суд подтвердил пожизненные приговоры двум исполнительницам громкого убийства семилетней давности, потрясшего всю страну. Об этом сообщает телеканал Rainews24, передает Об этом сообщает телеканал Rainews24, передает РИА Новости





Сабрина Миссери вместе с матерью убила и спрятала тело своей двоюродной сестры и лучшей подруги Сары Скацци в августе 2010 года. Пока тело 15-летней девушки еще не было найдено, они активно участвовали в ее поисках, появлялись на телевидении и плакали перед камерами.





Судьба Скацци долгое время оставалась неизвестной. Тогда ее мать пришла на программу Chi l'ha visto, которая помогает найти пропавших людей, чтобы рассказать об исчезновении своей дочери. В ходе интервью женщина узнала, что ее сестра Козима Серрано со своим мужем были вызваны на допрос по делу пропавшей девочки. В это же время по новостным агентствам прошла новость о том, что на допросе мужчина признался в убийстве своей племянницы, а полицейские уже нашли ее тело. Ведущая озвучила это сообщение прямо в студии, вызвав тем самым волну возмущения в обществе. Сабрина Миссери тогда заявила, что ее отец издевался над всей страной, и теперь должен за все заплатить.





Как оказалось, мужчина оговорил себя, чтобы выгородить свою дочь и жену. Впоследствии он все-таки получил 8 лет тюрьмы за соучастие в убийстве.





Мотивом для жестокого убийства стали ревность и зависть, усугубленные тяжелой материнской любовью. По версии следствия, Миссери завидовала внешности и популярности своей кузины, и ее мать устала наблюдать за страданиями дочери. Они были второй семьей для Скацци, однако постепенно их отношения стали портиться. Финальная точка была поставлена 26 августа 2010 года после ссоры из-за молодого человека, в разрыве отношений с которым Сабрина обвинила свою сестру, после чего в припадке ярости и при участии своей матери задушила ее. От тела помог избавиться отец Сабрины, бросивший тело своей племянницы в колодец, а затем пытавшийся взять всю вину себя, придумав историю о неудачном романе и домогательствах к родственнице.





Во вторник решением апелляционного суда Италии приговоры соучастников скандального убийства были оставлены в силе, остаток жизни Миссери и Серрано проведут в тюрьме, а их мужу и отцу подтвердили 8-летний тюремный срок. Брат погибшей после заседания суда заявил о восторжествовавшей справедливости.





Александр Логунов.



