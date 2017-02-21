Суд в Италии подтвердил приговоры дочери и матери, убивших 15-летнюю кузину
21 февраля 2017, 19:26
Сабрина Миссери вместе с матерью убила и спрятала тело своей двоюродной сестры и лучшей подруги Сары Скацци в августе 2010 года.
Итальянский суд подтвердил пожизненные приговоры двум исполнительницам громкого убийства семилетней давности, потрясшего всю страну. Об этом сообщает телеканал Rainews24, передает РИА Новости.
Сабрина Миссери вместе с матерью убила и спрятала тело своей двоюродной сестры и лучшей подруги Сары Скацци в августе 2010 года. Пока тело 15-летней девушки еще не было найдено, они активно участвовали в ее поисках, появлялись на телевидении и плакали перед камерами.
Судьба Скацци долгое время оставалась неизвестной. Тогда ее мать пришла на программу Chi l'ha visto, которая помогает найти пропавших людей, чтобы рассказать об исчезновении своей дочери. В ходе интервью женщина узнала, что ее сестра Козима Серрано со своим мужем были вызваны на допрос по делу пропавшей девочки. В это же время по новостным агентствам прошла новость о том, что на допросе мужчина признался в убийстве своей племянницы, а полицейские уже нашли ее тело. Ведущая озвучила это сообщение прямо в студии, вызвав тем самым волну возмущения в обществе. Сабрина Миссери тогда заявила, что ее отец издевался над всей страной, и теперь должен за все заплатить.
Как оказалось, мужчина оговорил себя, чтобы выгородить свою дочь и жену. Впоследствии он все-таки получил 8 лет тюрьмы за соучастие в убийстве.
Мотивом для жестокого убийства стали ревность и зависть, усугубленные тяжелой материнской любовью. По версии следствия, Миссери завидовала внешности и популярности своей кузины, и ее мать устала наблюдать за страданиями дочери. Они были второй семьей для Скацци, однако постепенно их отношения стали портиться. Финальная точка была поставлена 26 августа 2010 года после ссоры из-за молодого человека, в разрыве отношений с которым Сабрина обвинила свою сестру, после чего в припадке ярости и при участии своей матери задушила ее. От тела помог избавиться отец Сабрины, бросивший тело своей племянницы в колодец, а затем пытавшийся взять всю вину себя, придумав историю о неудачном романе и домогательствах к родственнице.
Во вторник решением апелляционного суда Италии приговоры соучастников скандального убийства были оставлены в силе, остаток жизни Миссери и Серрано проведут в тюрьме, а их мужу и отцу подтвердили 8-летний тюремный срок. Брат погибшей после заседания суда заявил о восторжествовавшей справедливости.
Александр Логунов.
Фото: Fotolia/ Kadmy.
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