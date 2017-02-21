Эксперт полагает, что при нападении на Ким Чен Нама использовался жидкий яд

По словам экс-директора химической школы Сил самообороны Японии, это мог быть яд с низкой степенью летучести на основе отравляющих веществ типа VX.

Девушка, которая напала на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура, вероятно, использовала жидкую разновидность яда. Такое мнение выразил в интервью телеканалу NHK бывший директор химической школы Сил самообороны Японии Ёсукэ Ямадзато, передает Такое мнение выразил в интервью телеканалу NHK бывший директор химической школы Сил самообороны Японии Ёсукэ Ямадзато, передает ТАСС





"Девушка прислонила яд непосредственно к лицу жертвы, а другие люди, находившиеся поблизости в таком бойком месте, не получили вреда. Таким образом, при нападении, вероятно, был использован яд с низкой степенью летучести, к примеру, на основе отравляющих веществ типа VX, а не газ зарин", - сказал он. "Однако если такой жидкий яд просто нанести на перчатки или ткань, есть риск его распространения, поэтому необходимо было смешать его с вазелином или другим похожим вязким веществом. Такую субстанцию сложно смыть и ею можно обмазать широкую область лица", - добавил эксперт, который пришел к такому выводу на основе анализа записей камер видеонаблюдения.





"Сами по себе вещества типа VX опасны для жизни даже в малых количествах. Поэтому без каких-либо тренировок такое нападение осуществить достаточно сложно", - отметил Ямадзато. Вместе с тем, по его словам, поведение девушки на видео с камер наблюдения не подтверждает, что она осознавала, какой эффект будут иметь ее действия.





Отсутствие следов укола





Руководство малайзийской больницы, где находится тело Ким Чен Нама, сообщило во вторник о результатах повторного вскрытия, согласно которым медицинские специалисты не обнаружили никаких признаков сердечного приступа, следов укола и других видимых ран. При этом, причина смерти по-прежнему остается неизвестной.





Ранее сообщалось, что сын Ким Чен Нама - Ким Хан Соль - прилетел в столицу Малайзии утром во вторник и уже посетил госпиталь, где находится тело его отца. Телеканал NHK зафиксировал, что охрана больницы была на это время резко усилена, туда было переброшено подразделение из 30-40 бойцов спецназа с автоматическим оружием.





Однако представитель Министерства здравоохранения Малайзии не подтвердил эту информацию, отметив также, что от родственников Ким Чен Нама пока не поступало официального запроса о выдаче тела.





Через 50 минут после нападения





Ранее полиция Малайзии сообщала, что в причастности к смерти Ким Чен Нама подозреваются четыре гражданина КНДР, которые, по некоторым данным, наблюдали за самим нападением и в тот же день вылетели из Куала-Лумпура. Как проинформировало во вторник агентство BERNAMA, это произошло через 50 минут после инцидента в аэропорту.





Из Куала-Лумпура четверо граждан КНДР перебрались в Джакарту, откуда, как предполагалось, попали в КНДР через Дубаи и Владивосток. Однако, согласно записям камер наблюдения, попавшим в распоряжение телеканала NHK, из столицы Индонезии в Дубаи вылетели только трое из них. На обнародованных во вторник кадрах видно, как они проходят регистрацию на рейс. Местонахождение еще одного подозреваемого не известно.





Возможные версии





Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.





Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.





Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.





Алексей Заврачаев.



