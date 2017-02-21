Замглавы МВД РК о том, как часть военнослужащих смогла выжить под лавиной

Вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин прокомментировал хронологию спасения военнослужащих, которые остались под лавиной в Жамбылской области.

Замглавы МВД РК о том, что помогло военнослужащим выжить под лавиной.





"Благодаря, наверное, подготовке этих военнослужащих, спустя несколько часов, последних, которых спасли — это шесть человек, а они оказались под довольно высоким снежным покровом, остались живы. Именно благодаря своей военной подготовке, сгруппировались и создали воздушный карман, который позволил им выжить", — сказал Ильин на пресс-конференции в правительстве.





Группа военнослужащих горно-егерского полка войсковой части Минобороны 17 февраля осталась под лавиной в ущелье Коксай во время занятий по боевой подготовке. Погибли семь военнослужащих, 16 спасены. Пострадавших военнослужащих госпитализировали в военный госпиталь в Таразе. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Досудебное расследование по факту гибели военнослужащих проводится по статье "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия".









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