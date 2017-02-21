Ученые обнаружили самый яркий пульсар во Вселенной

Эта звезда излучает за одну секунду такое количество энергии, сколько Солнце за 3,5 года.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило об обнаружении самого удаленного от Земли и в то же время самого яркого пульсара из известных нам во Вселенной. Об этом открытии сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте организации, передает Об этом открытии сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте организации, передает ТАСС





"Данный источник рентгеновского излучения оказался самым ярким на сегодняшний день. Он в 10 раз ярче предыдущего рекордсмена и излучает за одну секунду такое количество энергии, как наше Солнце за 3,5 года, - отмечают ученые. - Это также самый удаленный из всех обнаруженных пульсаров - вспышка от него преодолела путь в 50 млн световых лет, прежде чем ее зафиксировал (орбитальный телескоп) XMM-Newton".





Данный объект несколько раз попадал в поле зрения ученых на протяжении последних 13 лет, однако столь яркое излучение было зафиксировано лишь недавно. Дополнительные данные об объекте были получены также с космической обсерватории NASA NuSTAR. Помимо выдающегося уровня свечения, исследователи также обращают внимание на скорость вращения пульсара: за период с 2003 по 2014 год она увеличилась с 1,43 до 1,13 секунды. Столь активное ускорение ученые объясняют возможным поглощением вещества звезды-компаньона.





"Только нейтронная звезда может иметь столь компактный размер, чтобы оставаться целой при подобной скорости вращения, - полагает Джан Лука Израэль из римской обсерватории Национального Института Астрофизики (Италия). - Раньше считалось, что лишь черные дыры диаметром как минимум в 10 раз больше Солнца, поглощающие соседние звезды, способны на столь яркое излучение, но частые и упорядоченные импульсы данного источника являются признаком нейтронных звезд и явственно отличают их от черных дыр".





"Данный объект заставляет нас подвергнуть сомнению нынешнее представление о процессе аккреции (приращения массы небесного тела за счет притяжения материи) звезд высокой светимости. Он в 1 тыс. раз ярче максимально допускавшегося уровня светимости для аккрецирующих нейтронных звезд", - добавила она.





О пульсарах





Пульсары представляют собой нейтронные звезды, зачастую обладающие высокой скоростью вращения и отличающиеся строгой периодичностью испускаемых импульсов. Прерывистые "вспышки", а не постоянное излучение, можно наблюдать благодаря тому, что магнитные полюса звезды при вращении меняют свое положение по отношению к Земле и исходящее от них излучение, подобно потоку света от маяка в море, вскользь "задевает" нашу планету.





Аккрецирующие нейтронные звезды, о которых говорят исследователи ЕКА, отличаются относительно невысокой скоростью вращения, благодаря чему притягиваемое ими из окружающего пространства вещество (в том числе вещество звезды-компаньона, при ее наличии), двигаясь вдоль магнитных линий, падает на твердую поверхность небесного тела в районе магнитных полюсов и разогревается до столь высоких температур, что ярко светится в рентгеновском диапазоне.



