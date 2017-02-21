В МВД прокомментировали причины не оповещения лавиноопасности в ущелье Коксай
21 февраля 2017, 20:23
В ущелье Коксай не располагаются населенные пункты.
Вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин прокомментировал журналистам, почему в день трагедии в ущелье Коксай Жамбылской области, где погибли 7 военнослужащих, не было своевременно распространено предупреждение о сходе лавин, сообщает Казинформ.
«Что касается штормовых предупреждений, то мы получаем их от подразделений «Казгидромет». «Казгидромет», начиная с 9 февраля, передавал штормовые предупреждения. Мы их доводили до местных исполнительных органов, в том числе в региональное командование «Юг» о том, что в Жамбылской области ожидается формирование дождевых талых паводковых вод на низкогорных реках, выпадение обильных осадков. То есть угрозы в их штормовом предупреждении о сходе лавин, как таковой не прозвучала. Она касалась Южно-Казахстанской области», - сказал Ильин в ходе брифинга по итогам заседания в Правительстве.
«Снеголавинные станции, которые ведут наблюдения за снеголавинной обстановкой у нас находятся в ВКО, Алматинской области, в Алматы и ЮКО. Они размещаются и функционируют там, где существует угроза схода снежных лавин для инфраструктуры населенных пунктов, объектов хозяйств. То есть на территории Жамбылской области, где снеголавинные участки, в частности, в этом ущелье: производств нет и населенных пунктов нет, поэтому оно не передавалось», - пояснил вице-министр.
Ранее министр обороны заявил, что день трагедии от служб ЧС не поступило сообщения о лавиноопасности в ущелье Коксай Жамбылской области.
Как сообщалось ранее, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих в/ч 91678 в ущелье Коксай произошел внезапный сход снежной лавины. Погибли 7 военных, 16 получили ранения различной степени тяжести. Известно, что четверо погибших проживали в Жамбылской области. 24-летний рядовой контрактной службы Тлеужан Кенесов, 22-летний рядовой контрактной службы Максат Шакенов, 26-летний ефрейтор Мухит Турысмаганбетов - из Жуалынского района, 25-летний младший сержант Ауесбай Ерисбаев - из Тараза. Старшему лейтенанту Алишеру Мошабаеву из Алматы и младшему сержанту Максату Кыдырбаеву было по 26 лет. Младшему сержанту Амиру Аралбаеву из ЮКО - 29 лет.
В Жамбылской области работает правительственная комиссия во главе с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым по расследованию причин несчастного случая. Семьям погибших военных выплатят компенсацию. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.
Мурат Жакеев.
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Фото: dknews.kz.
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