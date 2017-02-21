Представители Нацбанка пояснили решение о снижении базовой ставки

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны.

Влияние внутренних и внешних факторов на ситуацию в финансовом секторе, а также на динамику экономического роста и соответственно на последующие решения по базовой ставке – эти вопросы обсуждались сегодня в ходе очередной встречи представителей Национального Банка и экспертного сообщества Казахстана, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





«Как вы знаете, вчера Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 11%. Коридор базовой ставки остался на уровне +/- 1 процентный пункт», – сказал во вступительном слове Директор Департамента исследований и статистики НБРК Виталий Тутушкин. Он вкратце перечислил факторы, с учетом которых принималось решение по базовой ставке, одним из которых является уровень инфляции.





«Годовая инфляция в январе 2017 года замедлилась и составила 7,9%, войдя в пределы целевого коридора, как прогнозировалось ранее Национальным Банком. В структуре инфляции продолжилось снижение годовых темпов роста цен на продовольственные товары с 9,7% до 9%, непродовольственные товары – с 9,5% до 9,2%, платные услуги – с 6,1% до 5,3%», - отметил В. Тутушкин.





По его словам, инфляция за январь 2017 года составила 0,8%, что значительно ниже показателя аналогичного периода 2016 года.





«Это в целом соответствует инфляционным тенденциям в начале года, - отметил он. - Более высокий рост цен по отдельным составляющим инфляции не несет рисков ускорения общего уровня потребительских цен и будет компенсироваться умеренной ценовой динамикой по другим потребительским товарам и услугам».





Отвечая на вопрос участников встречи об инфляционных ожиданиях населения, В. Тутушкин рассказал, что результаты опроса демонстрируют значительное снижение доли населения, ожидающего сильного роста цен, как в следующем месяце (с 22% в декабре 2016 года до 8% в январе 2017 года), так и в последующие 12 месяцев (с 60% до 53%).





«Количественная оценка инфляционных ожиданий в январе 2017 года составила 6,6%. Ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они зафиксировались на уровне ниже фактического значения инфляции, – пояснил он. – Следует отметить, что наблюдается также снижение уровня воспринимаемой населением годовой инфляции, с 60% до 49% снизилась доля респондентов считающих, что цены росли быстрее, чем раньше».





«Решение по базовой ставке принималось на фоне благоприятных макроэкономических условий», – добавила в свою очередь директор Департамента монетарных операций НБРК Алия Молдабекова, отметив также стабильность ситуации на валютном рынке как один из факторов, повлиявших на снижение уровня базовой ставки.





Представители Нацбанка сообщили, что краткосрочный экономический индикатор, характеризующий тенденции развития базовых отраслей в январе 2017 года составил 3,8% в годовом выражении, что является максимальным показателем с декабря 2013 года. Так, за 12 месяцев 2016 года рост данного показателя с накопленным итогом составил 0,8% в годовом выражении.





«Темпы экономического роста ускорятся в 2017 году до 2,2%, в 2018 году – до 4,7%. Положительный вклад в динамику ВВП внесет рост реального экспорта, что связано со стабилизацией цен на энергоресурсы, восстановлением внешнего спроса и ростом объемов добычи нефти», – сказал В. Тутушкин.





По его словам, ожидается умеренное восстановление внутреннего потребления на фоне постепенной адаптации населения и предприятий к новым условиям, стабилизации ситуации на валютном рынке, снижения инфляции и уровня долларизации.





«Продолжение реализации государственных программ будет способствовать росту инвестиций и развитию не нефтяных отраслей экономики. В целом позитивные оценки дальнейшего развития экономики Казахстана, включая постепенное снижение инфляции и восстановление деловой активности, позволили Национальному Банку принять решение о снижении базовой ставки до 11%», – резюмировал он.





В свою очередь, эксперты отметили важность проведения подобных встреч, на которых имеется возможность получить достоверную информацию о текущей ситуации и изменениях на финансовом рынке страны.





Напомним, данная встреча с экспертами проводится Национальным Банком Казахстана на регулярной основе в рамках политики активных коммуникаций финансового регулятора с рынком и общественностью. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны.



