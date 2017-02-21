Анджелина Джоли: проблема иммигрантов используется для запугивания американцев

Актриса не считает правильным выделять группы людей, основываясь на их происхождении и религии, а потом заявлять, что именно их стоит бояться.

Актриса Анджелина Джоли, которая уже более 15 лет является послом доброй воли ООН, осудила действия, предпринимаемые администрацией Трампа для ограничения масштабов иммиграции как "политику, основанную на страхе", сообщает сообщает ТАСС





"Использовать тактику запугивания и выделять группы людей, основываясь на их происхождении и религии, и заявлять о том, что именно этих людей мы должны бояться, - это политика, основанная на страхе, и она совершенно не соответствует тому, что в реальности происходит с этими людьми", - заявила Джоли в интервью телекомпании ABC.





Уже через неделю после вступления на пост президента Трамп подписал ряд указов, поручив Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев со всего мира. Он также решил сократить квоту на их прием в 2017-м финансовом году примерно в два раза - до 50 тысяч человек. Кроме того, было введено ограничение сроком на 90 дней на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.





3 февраля федеральный суд в Сиэтле, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Решение суда первой инстанции поддержал Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско. После этого Министерство юстиции США объявило о том, что президент намерен подписать новый указ об ограничении иммиграционной политики.





Игорь Борисенко.



