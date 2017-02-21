Киану Ривз назвал условия, при которых снимется в "Матрице 4"
21 февраля 2017, 21:26
Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски.
Знаменитый актер Киану Ривз заявил, что готов вернуться в мир "Матрицы" спустя 14 лет после выхода последней части культового фэнтези, однако сделает это только при условии участия в реализации проекта режиссеров Вачовски, сообщает РИА Новости.
"Вачовски должны принять участие. Они должны будут написать сценарий и снять это. И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?", — заявил он в интервью порталу Yahoo Movies.
Ривз считает, что истории и люди в них не умирают. Стоит отметить, что концовка трилогии намекает зрителю, что продолжение истории возможно.
Главные герои "Матрицы" — Нео (Киану Ривз), Тринити (Керри-Энн Мосс) и Морфеус (Лоуренс Фишберн) вновь встретились на недавней премьере триллера "Джон Уик 2".
Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски, известными теперь как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть под названием "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, последующие две – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — в 2003.
Фото: Company Films LLC.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845416-c52a4e972a373ff9db2ff518afc7767e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...