Киану Ривз назвал условия, при которых снимется в "Матрице 4"

Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски.

Знаменитый актер Киану Ривз заявил, что готов вернуться в мир "Матрицы" спустя 14 лет после выхода последней части культового фэнтези, однако сделает это только при условии участия в реализации проекта режиссеров Вачовски, сообщает сообщает РИА Новости





"Вачовски должны принять участие. Они должны будут написать сценарий и снять это. И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?", — заявил он в интервью порталу Yahoo Movies.





Ривз считает, что истории и люди в них не умирают. Стоит отметить, что концовка трилогии намекает зрителю, что продолжение истории возможно.





Главные герои "Матрицы" — Нео (Киану Ривз), Тринити (Керри-Энн Мосс) и Морфеус (Лоуренс Фишберн) вновь встретились на недавней премьере триллера "Джон Уик 2".





Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски, известными теперь как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть под названием "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, последующие две – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — в 2003.



