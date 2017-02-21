В семи областях Казахстана закрыты дороги

На участках автодорог республиканского значения проводятся работы по очистке проезжей части и обочин от снега.

21 февраля были введены ограничения движения транспорта в семи областях, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено о движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1.«Астана-Петропавловск» км. 18-230, участок от г.Астана до г.Щучинск;





2. «Жаксы-Есиль-Бузулук» 0-82;





3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;





4. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, участок от границы Костанайской области до границы Северо-Казахстанской области;





5. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-1247, участок от СКО до г.Астана;





6.«Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;





7.«Астана-Коргалжин» км. 19-169, участок от г.Астана до п.Коргалжин;





8.«Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;





9. «Кокшетау-Атбасар» км. 46-184, участок от г.Кокшетау до г.Атбасар;





10.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области.





11.«Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, участок от г.Макинск до с.Торгай;





12.«Щучинск-Зеренда» км. 0-80, участок от г.Щучинск до с.Зеренда;





13. «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, участок от г.Кокшетау до границы СКО.





В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогe«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 83-234, участок от п.Комсомольское до границы Костанайской области.





В ВКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:





1.«Омск-Майкапчагай» км. 587-733, участок от границы Павлодарской области до г.Семей;





2.«Семей-гр.РФ-Барнаул» км. 2-113, участок от г.Семей до границы РФ;





3.«Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, участок от с.Герасимовка до г.Семей;





4.«Омск-Майкапчагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;





5.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-123, участок от поворота на с.Глубокое до гр.РФ;





6. «Семей-Кайнар» км. 8-266, участок от г.Семей до с.Кайнар.





7.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 973-1048, участок от с.Калбатау до поворота на с.Уланское;





8.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 41-105, участок от с.Секисовка до г.Риддер;





9.«Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи» км. 6-66, участок от с.Ушановское до поста УДП.





В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок от г.Караганда до г.Каркаралинск;





2.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;





3.«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1424, участок от г.Темиртау до границы Акмолинской области;





4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.





5.«Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51-266, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау.





В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:





1.«Житикара-Мюктиколь-гр.РФ» км. 82-174





2.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-389, участок от границы Актюбинской области до п.Денисовка;





3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области;





4.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-108, участок от г.Костанай до с.Аулиеколь.





5. «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от границы п.Сарыколь до границы СКО.





В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения по области для всех видов автотранспорта по всем направлениям.





В СКО в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов видов автотранспорта на автодорогах:





1.«Жезказган-Петропавловск» км. 595-946, участок от границы Акмолинской области до г. Петропавловск;





2.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-854, участок от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;





3.«Кокшетау-Рузаевка» км. 61-196, участок от с.Рузаевка до границы Акмолинской области;





4.«Астана-Петропавловск» км. 341-473 участок от г.Петропавловск до границы Акмолинской области;





5.«Кокшетау-Омск» км. 50-280 участок от границы Акмолинской области до границы РФ;





В настоящее время на указанных участках автодорог республиканского значения проводятся работы по очистке проезжей части и обочин от снега. Задействован персонал областных филиалов РГП «Казахавтодор» и 419 единиц дорожно-эксплуатационной техники для зимнего содержания.



