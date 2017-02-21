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В семи областях Казахстана закрыты дороги

21 февраля 2017, 21:34

На участках автодорог республиканского значения проводятся работы по очистке проезжей части и обочин от снега.


21 февраля были введены ограничения движения транспорта в семи областях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено о движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Астана-Петропавловск» км. 18-230, участок от г.Астана до г.Щучинск;

2. «Жаксы-Есиль-Бузулук» 0-82;

3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган;

4. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, участок от границы Костанайской области до границы Северо-Казахстанской области;

5. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-1247, участок от СКО до г.Астана;

6.«Екатеринбург-Алматы» км. 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

7.«Астана-Коргалжин» км. 19-169, участок от г.Астана до п.Коргалжин;

8.«Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области;

9. «Кокшетау-Атбасар» км. 46-184, участок от г.Кокшетау до г.Атбасар;

10.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области.

11.«Макинск-Аксу-Торгай» км. 0-240, участок от г.Макинск до с.Торгай;

12.«Щучинск-Зеренда» км. 0-80, участок от г.Щучинск до с.Зеренда;

13. «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, участок от г.Кокшетау до границы СКО.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогe«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 83-234, участок от п.Комсомольское до границы Костанайской области.

В ВКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

1.«Омск-Майкапчагай» км. 587-733, участок от границы Павлодарской области до г.Семей;

2.«Семей-гр.РФ-Барнаул» км. 2-113, участок от г.Семей до границы РФ;

3.«Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, участок от с.Герасимовка до г.Семей;

4.«Омск-Майкапчагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;

5.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-123, участок от поворота на с.Глубокое до гр.РФ;

6. «Семей-Кайнар» км. 8-266, участок от г.Семей до с.Кайнар.

7.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 973-1048, участок от с.Калбатау до поворота на с.Уланское;

8.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 41-105, участок от с.Секисовка до г.Риддер;

9.«Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи» км. 6-66, участок от с.Ушановское до поста УДП.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок от г.Караганда до г.Каркаралинск;

2.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;

3.«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1424, участок от г.Темиртау до границы Акмолинской области;

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.

5.«Астана-Кабанбай Батыр-Киевка-Темиртау» км. 51-266, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Житикара-Мюктиколь-гр.РФ» км. 82-174

2.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-389, участок от границы Актюбинской области до п.Денисовка;

3.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области;

4.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-108, участок от г.Костанай до с.Аулиеколь.

5. «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от границы п.Сарыколь до границы СКО.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения по области для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В СКО в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов видов автотранспорта на автодорогах:

1.«Жезказган-Петропавловск» км. 595-946, участок от границы Акмолинской области до г. Петропавловск;

2.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-854, участок от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;

3.«Кокшетау-Рузаевка» км. 61-196, участок от с.Рузаевка до границы Акмолинской области;

4.«Астана-Петропавловск» км. 341-473 участок от г.Петропавловск до границы Акмолинской области;

5.«Кокшетау-Омск» км. 50-280 участок от границы Акмолинской области до границы РФ;

В настоящее время на указанных участках автодорог республиканского значения проводятся работы по очистке проезжей части и обочин от снега. Задействован персонал областных филиалов РГП «Казахавтодор» и 419 единиц дорожно-эксплуатационной техники для зимнего содержания.

Фото: dailynews.kz.

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