Мужчина покусал и ограбил немецкую туристку в Индии
21 февраля 2017, 21:48
Злоумышленник похитил у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.
Неизвестный мужчина совершил нападение на немецкую туристку в Индии. Об этом сообщает газета The New Indian Express.
По информации издания, инцидент произошел днем ранее, 20 февраля, в окрестностях города Майсур на юго-западе Индии. 32-летняя женщина поднялась на один из холмов рядом с населенным пунктом, чтобы понаблюдать с высоты за закатом.
Когда стемнело, путешественница стала спускаться. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Злоумышленник настиг женщину, схватил и принялся щупать.
Туристка оказала сопротивление, и нападавший покусал ее. Женщина позвала на помощь прохожих, после чего злоумышленник скрылся, похитив у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.
В январе пожилого индийского плотника, который поцеловал китайскую туристку в Дубае против ее воли, обвинили в сексуальных домогательствах и отдали под суд.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com.
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