Мужчина покусал и ограбил немецкую туристку в Индии

Злоумышленник похитил у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.

Неизвестный мужчина совершил нападение на немецкую туристку в Индии. Об этом сообщает газета The New Indian Express.





По информации издания, инцидент произошел днем ранее, 20 февраля, в окрестностях города Майсур на юго-западе Индии. 32-летняя женщина поднялась на один из холмов рядом с населенным пунктом, чтобы понаблюдать с высоты за закатом.





Когда стемнело, путешественница стала спускаться. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Злоумышленник настиг женщину, схватил и принялся щупать.





Туристка оказала сопротивление, и нападавший покусал ее. Женщина позвала на помощь прохожих, после чего злоумышленник скрылся, похитив у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.





В январе пожилого индийского плотника, который поцеловал китайскую туристку в Дубае против ее воли, обвинили в сексуальных домогательствах и отдали под суд.







