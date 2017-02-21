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Мужчина покусал и ограбил немецкую туристку в Индии

21 февраля 2017, 21:48

Злоумышленник похитил у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.


Неизвестный мужчина совершил нападение на немецкую туристку в Индии. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

По информации издания, инцидент произошел днем ранее, 20 февраля, в окрестностях города Майсур на юго-западе Индии. 32-летняя женщина поднялась на один из холмов рядом с населенным пунктом, чтобы понаблюдать с высоты за закатом.

Когда стемнело, путешественница стала спускаться. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Злоумышленник настиг женщину, схватил и принялся щупать.

Туристка оказала сопротивление, и нападавший покусал ее. Женщина позвала на помощь прохожих, после чего злоумышленник скрылся, похитив у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.

В январе пожилого индийского плотника, который поцеловал китайскую туристку в Дубае против ее воли, обвинили в сексуальных домогательствах и отдали под суд.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com.

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