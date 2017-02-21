Временному поверенному в делах Кыргызстана вручили ноту в МИД РК

В ноте было выражено «удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года Президента Кыргызстана» в эфире Euronews.

21 февраля в Министерство иностранных дел Республики Казахстана был приглашен Временный поверенный в делах Кыргызской Республики Кайнарбек Токтомушев, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитиеского ведомства.





На состоявшейся встрече Заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев вручил кыргызскому дипломату ноту, в которой было выражено «удивление и несогласие в связи с высказыванием 17 февраля 2017 года Президента Кыргызстана» в эфире телеканала Euronews.





"В документе указывается на то, что в ходе различных переговоров на всех уровнях вплоть до настоящего времени официальный Бишкек не поднимал вопроса «блокады и человеческих жертв». По мнению казахстанской стороны, это свидетельствует о конъюнктурности его появления в текущих условиях.





Ранее кыргызское руководство неоднократно подчеркивало роль Казахстана в урегулировании кризисной ситуации, сложившейся в соседнем государстве весной 2010 года. Такую же оценку давали многие международные структуры.





Официальная позиция Астаны по данному вопросу была изложена в Заявлении МИД РК от 19 мая 2010 года, в котором, в частности, было подчеркнуто, что «С первого дня трагических событий в Кыргызской Республике в апреле с.г. Казахстан оказывает помощь и поддержку братскому народу как на двусторонней основе, так и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Оказана гуманитарная помощь, не прекращались международные грузовые и пассажирские перевозки, перемещение обучающихся школьников и студентов».





Будучи председателем ОБСЕ, Казахстан без промедления назначил Посла Жанибека Карибжанова, Заместителя председателя Мажилиса Республики Казахстан и председателя Казахстанско-кыргызской парламентской группы по сотрудничеству Специальным посланником ОБСЕ в Бишкеке. В тесной координации с посланниками ООН и ЕС он сыграл важную роль в установлении соответствующего политического диалога и снятии напряжения в Кыргызстане: как известно, в стране был успешно организован референдум и впоследствии состоялись демократические выборы, установились стабильность и порядок.





Кроме того, был назначен Специальный посланник Президента Республики Казахстан в Республике Кыргызстан, который провел ряд встреч с руководством временного Правительства КР по обсуждению путей выхода из кризисной ситуации.





Наряду с этим, Казахстан в кратчайшие сроки направил силы на помощь своему соседу, и незамедлительно предоставил ему топливо и семена с тем, чтобы поддержать посевную кампанию в стране. В целом, в Кыргызстан было направлено казахстанского гуманитарного груза на сумму более 11,6 млн. долл.





В результате этих и других предпринятых казахстанским руководством мер удалось избежать дальнейшей эскалации, которая могла бы привести к многочисленным человеческим жертвам.





В завершение, казахстанская сторона заявляет о приверженности духу традиционно братских отношений между двумя народами и Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой". - говорится в сообщении МИД РК.





Напомним, ранее в интервью телеканалу Euronews Алмазбек Атамбаев на вопрос журналиста: «Не считаете ли Вы, что этот союз (ЕАЭС - прим. агентства) отражает больше всего интересы России? (...)» сказал следующее: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь. (...)».



