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В Актобе физрука подозревают в попытке изнасилования школьницы

21 февраля 2017, 22:35

Сейчас физрука на время следствия отстранили от работы.


В Актобе под следствие попал учитель физкультуры. Его подозревают в попытке изнасилования восьмилетней школьницы. Маленькая девочка о приставаниях 23-летнего педагога рассказала родителям. Они тут же написали заявление в полицию, после чего физрука и задержали, сообщает телеканал "КТК".

В школе после этого происшествия все в ужасе. Никто не ожидал такого от молодого учителя. В коллективе он появился в начале учебного года. А директор не мог нарадоваться его красному диплому. Сейчас физрука на время следствия отстранили от работы. Учителя говорят, что пострадавшая школьница присутствует на занятиях. За её состоянием следят школьные психологи.

Алиби Латып, директор средней школы № 16 г. Актобе:

- 15 февраля один из родителей обратился в полицию по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней. По этому факту задержан один из наших сотрудников, в настоящее время идёт следствие.

Ардак Мауина.

Фото: кадр из видео.

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