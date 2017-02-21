Команда New Horizons предлагает вернуть Плутону статус планеты

По словам ученых, определение того, что является и не является планетой, должны давать планетологи и геологи, а не астрономы.

Алан Стерн и другие участники миссии New Horizons направили в Международный астрономический союз исчерпывающие доказательства того, что Плутон следует вернуть в число планет. Об этом сообщает онлайн-издание Science Alert, передает Об этом сообщает онлайн-издание Science Alert, передает РИА Новости





"Учитывая разумные научные соображения и интуицию простых людей, мы предлагаем определять, является ли тот или иной объект планетой с геофизической точки зрения, которая подчеркивает его внутренние физические свойства, и не использовать для ее определения ее "внешние" орбитальные свойства", — пишут Алан Стерн и его коллеги в докладе на сайте LPSC.





Этот доклад, сокращенная версия предложений в адрес Международного астрономического союза, будет представлен учеными публике на ежегодной Конференции по изучению луны и планет (LPSC), которая состоится в конце марта в техасском Те-Вудлендс. С ним можно ознакомиться уже сейчас на сайте Института изучения луны и планет в Хьюстоне, который проводит эти конференции.





До начала текущего столетия астрономы и обыватели считали, что в Солнечной системе существует девять планет, начиная с Меркурия и заканчивая Плутоном. В конце 90 годов и в начале 21 века астрономы открыли несколько десятков крупных карликовых планет за орбитой Плутона, которые заставили их сомневаться в том, что Плутон действительно является планетой, так как часть из них была сопоставима по размерам с Плутоном или даже больше него. Примером этого является Эрида – карликовая планета, вращающаяся за орбитой Плутона и превосходящая его по массе.





В связи с этим разгорелись споры, которые завершились в августе 2006 года победой "плутоноскептиков". С подачи Майкла Брауна, известного астронома из Калифорнийского технологического института, открывшего Эриду, Международный астрономический союз официально "разжаловал" Плутон, переведя его из категории планет в число карликовых планет.





В соответствии с определением МАС, планетой имеет право называться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой для приобретения шарообразной формы, и который очистил свои окрестности от астероидов и прочего "мусора". Для Плутона последний пункт не выполняется, поэтому он потерял это звание.





Подобное решение вызвало резкое неприятие среди многих астрономов, в том числе и Алана Стерна, чья команда только запустила зонд New Horizon к уже расжалованной планете Плутон. Он публично назвал такое решение МАС "полной чушью" и пообещал предоставить доказательства своей правоты.





Теперь такие доказательства, как пишут Стерн и его коллеги, у нас есть – пролет New Horizons доказал, что Плутон на самом деле больше, чем Эрида, хотя и уступает ей в массе. К тому же, он набрал гигантское количество сведений о том, что недра девятой планеты остаются геологически активными и что на его поверхности существуют горы, равнины, ледниковые реки и даже криовулканы.





Стерн полагает, что текущее определение планеты не является адекватным, так как под него попадают многие луны планет, но не Плутон. Поэтому он предлагает полностью пересмотреть определение планеты, рассматривая ее как геофизический, а не орбитальный объект.





По его словам, определение того, что является и не является планетой, должны давать планетологи и геологи, а не астрономы, не имеющие понятия о том, как устроены планеты и чем они отличаются от астероидов и комет. Поэтому он предлагает называть планету следующим образом:





"Планета – объект меньше звезды, в недрах которого никогда не происходили термоядерные реакции и который обладает достаточной массой для того, чтобы приобрести сферическую форму вне зависимости от характеристик его орбиты".





Соответственно, если это определение будет принято, то планетами будут считаться не только Плутон, но и все крупные спутники "текущих" планет, а также экзопланеты за пределами Солнечной системы и планеты-"изгои", сбежавшие от своих звезд.



