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Пермский программист собрал терминатора с искусственным интеллектом

22 февраля 2017, 00:15

В будущем изобретатель планирует заняться расширением базы знаний терминатора и оснастить его конечностями.


Пермский программист Александр воссоздал модель терминатора T-800 на 3D-принтере. Об этом сообщает «ПроПермь».

Робот умеет шевелить головой, говорить, отвечать на вопросы. Необходимую информацию терминатор находит в интернете, также он может расширять свою базу знаний в процессе диалогов. Благодаря встроенным в корпус гироскопам, T-800 способен определять свое положение в пространстве.

В интервью для портала «ПроПермь» инженер рассказал, что над «мозгом» терминатора он начал работать в 2009 году во время учебы в университете. По его словам, было написано несколько версий программы на языке Visual Basic. В 2013 году он начал печатать робота на 3D-принтере по чертежу, который Google отправил ему в рамках акции поддержки начинающих программистов. Работы были закончены неделю назад.

В будущем изобретатель планирует заняться расширением базы знаний терминатора и оснастить его конечностями.


Источник: Lenta.ru.

Фото: Terminator Wiki.

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