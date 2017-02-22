Цены на нефть продолжают расти на заявлениях генсека ОПЕК

"Страны ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки", - заявил генсек.

Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, касающихся имплементации соглашения этого картеля и других государств о сокращении добычи "черного золота"; нефть марки WTI достигла семинедельного максимума, свидетельствуют данные торгов, сообщает сообщает РИА Новости





По состоянию на 21.00 мск (00.00 аст) стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,28% — до 56,90 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,64% — до 54,66 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена нефти марки WTI достигала 54,99 доллара за баррель, что является максимумом с 3 января.





Рост цен связан с заявлениями Баркиндо ранее во вторник. По его словам, страны ОПЕК соблюдают условия соглашения на 90%, а государства, не входящие в организацию, также демонстрируют желание следовать условиям сделки. При этом он отметил, что уровень исполнения соглашения в ближайшие месяцы ожидается еще более высоким.





"Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как ОПЕК заявила, что придерживается условий сделки по сокращению производства", — сообщает агентство Reuters.





ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.



