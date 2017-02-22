Казахстан предложил Астану как площадку для решения конфликтов в Европе
22 февраля 2017, 01:27
Во вторник в Совбезе ООН проходит заседание, посвященное ряду европейских конфликтов – на Украине, Грузии, Балканах и других.
Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в рамках заседания Совета Безопасности ООН во вторник, посвященного конфликтам в Европе, предложил Астану в качестве альтернативной дополнительной площадки для дипломатического разрешения этих конфликтов, передает РИА Новости.
"Позиция моей страны по конфликтам в Европе, которые, к сожалению, происходят и, в которых пока нет решений, хорошо известна. Казахстан сохраняет хорошие отношения со всеми странами, участвующими в этих конфликтах… Поэтому мы считаем, что платформа Астаны может стать дополнительной независимой площадкой восстановления доверия и приверженности основополагающим принципам международного права", — сказал он.
Во вторник в Совбезе ООН проходит заседание, посвященное ряду европейских конфликтов – на Украине, Грузии, Балканах и других. Председателем СБ ООН в настоящее время является Украина.
Фото: РИА Новости. Николай Лазаренко.
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