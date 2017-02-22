На востоке Миссисипи при стрельбе погибли четыре человека
22 февраля 2017, 01:48
На данный момент неизвестно, что послужило причиной стрельбы. Местные власти расследуют инцидент.
Четыре человек, включая ребенка, погибли в результате стрельбы в восточной части американского штата Миссисипи. Об этом сообщается на сайте телеканала WREG со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
По данным следователя округа Лодердейл Клейтон Коблер, тела четырех погибших с огнестрельными ранениями были найдены во вторник утром в одном из частных домов. По словам следователя, в доме был найден еще один ребенок, он не пострадал.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной стрельбы. Местные власти расследуют инцидент.
Фото: AP Photo/ Susan Walsh.
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