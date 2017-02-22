На востоке Миссисипи при стрельбе погибли четыре человека

Четыре человек, включая ребенка, погибли в результате стрельбы в восточной части американского штата Миссисипи. Об этом сообщается на сайте телеканала WREG со ссылкой на местные власти, передает Об этом сообщается на сайте телеканала WREG со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости





По данным следователя округа Лодердейл Клейтон Коблер, тела четырех погибших с огнестрельными ранениями были найдены во вторник утром в одном из частных домов. По словам следователя, в доме был найден еще один ребенок, он не пострадал.





На данный момент неизвестно, что послужило причиной стрельбы. Местные власти расследуют инцидент.



