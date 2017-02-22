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В США вандалы расписали монумент Вашингтона

22 февраля 2017, 02:00

Надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября.


Неизвестные в США нанесли надписи на монумент Вашингтона и мемориал солдатам Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Службу национальных парков, передает РБК.

Официальный представитель парковой полиции Анна Роуз сообщила, что надписи были обнаружены в Вашингтоне на прошедших выходных. Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября. По данным парковой службы, надписи на обоих монументах нанесены схожим почерком, что доказывает, что их автором мог быть один человек.



Граффити схожего содержания были обнаружены в пяти местах города, сообщает The Washington Post. Полиция пытается установить личность вандала с помощью камер наружного наблюдения.

Монумент Вашингтона — гранитный обелиск высотой 169 м, который был воздвигнут в 1848–1884 годах между Белым домом и Капитолием в Вашингтоне как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Мемориал солдатам Второй Мировой был открыт в Вашингтоне в мае 2004 года. ​Мемориал выполнен в виде водоема, вокруг которого размещены 56 колонн, украшенных лавровыми венками.

Фото: Flickr/ dgmlaml.

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