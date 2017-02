В США вандалы расписали монумент Вашингтона

Официальный представитель парковой полиции Анна Роуз сообщила, что надписи были обнаружены в Вашингтоне на прошедших выходных. Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября. По данным парковой службы, надписи на обоих монументах нанесены схожим почерком, что доказывает, что их автором мог быть один человек.

Graffiti discovered at WWII memorial, Washington Monument,Lincoln Memorial. Looks like marker @fox5dc@NPS_DC_Presspic.twitter.com/A6aCjwai8Z