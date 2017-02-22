В США вандалы расписали монумент Вашингтона

Надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября.

Неизвестные в США нанесли надписи на монумент Вашингтона и мемориал солдатам Второй мировой войны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Службу национальных парков, передает Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Службу национальных парков, передает РБК





Официальный представитель парковой полиции Анна Роуз сообщила, что надписи были обнаружены в Вашингтоне на прошедших выходных. Она уточнила, что надписи на монументе Вашингтона связаны с убийством президента Кеннеди и терактом 11 сентября. По данным парковой службы, надписи на обоих монументах нанесены схожим почерком, что доказывает, что их автором мог быть один человек.













Граффити схожего содержания были обнаружены в пяти местах города, сообщает The Washington Post. Полиция пытается установить личность вандала с помощью камер наружного наблюдения.





Монумент Вашингтона — гранитный обелиск высотой 169 м, который был воздвигнут в 1848–1884 годах между Белым домом и Капитолием в Вашингтоне как памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.





Мемориал солдатам Второй Мировой был открыт в Вашингтоне в мае 2004 года. ​Мемориал выполнен в виде водоема, вокруг которого размещены 56 колонн, украшенных лавровыми венками.



