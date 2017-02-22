В 2017 году МТСЗН РК обеспечит модернизацию рынка труда и повышение уровня социального обеспечения граждан

Об этом на расширенном заседании Коллегии МТСЗН РК по итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год, прошедшем 21 февраля с участием представителей Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра, центральных государственных органов, депутатов Парламента РК и заместителей акимов регионов, сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщается на веб-портале МТСЗН РК.

В начале своего выступления она напомнила, что в последнем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о переходе на третью модернизацию, которая должна обеспечить вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира и поставил перед министерством ряд конкретных задач для решения проблем в социально-трудовой сфере.

«Первая задача - модернизация рынка труда. Она предусматривает реализацию трех важных мер. Первая из них - повышение квалификации трудовых ресурсов для расширения возможностей их самостоятельного трудоустройства или открытия собственного дела», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что в прошлом году незакрытыми остались более 26 тыс. вакансий, объявленных работодателями. На эти вакансии не могли претендовать 26% молодых людей из числа экономически активных, так как они имеют только школьное образование. А на профессии большинства выпускников высших и средних специальных учебных заведений нет спроса на рынке труда или их квалификация не соответствует требованиям работодателей.

«Для предупреждения углубления данного тренда и повышения квалификации трудовых ресурсов по поручению Главы государства разработана новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства (далее - Программа). Главная ее цель - организация массового обучения граждан востребованным на рынке труда профессиям или основам предпринимательства.

В этой связи, нам совместно с местными исполнительными органами предстоит, во-первых, определить количество создаваемых рабочих мест. Эта работа уже начата, по предварительным расчетам, общее количество рабочих мест, создаваемых в рамках реализации государственных и отраслевых программ, а также программ регионального развития, составит порядка 154 тыс. Во-вторых, необходимо представить гражданам перечень профессий, востребованных на рынке труда или приоритетные направления предпринимательства. Этот перечень будет определяться исходя из комплексного плана, формируемого местными исполнительными органами, и вакансий, заявленных работодателями в центры занятости населения и на электронных ресурсах. В-третьих, организовать обучение граждан для получения ими бесплатно первой профессии в организациях технического и профессионального образования (далее - ТиПО) и второй профессии в рамках краткосрочных курсов. При этом государство будет полностью покрывать расходы на обучение, выплачивать стипендию, возмещать расходы за проезд и проживание, а также предоставит одноразовое горячее питание для обучающихся в организациях ТиПО», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Для обеспечения результативности краткосрочных курсов совместно с местными исполнительными органами будут реализованы следующие специальные проекты:

- подготовка воспитателей и профессиональных нянь для детей дошкольного возраста в целях вовлечения женщин предпенсионного возраста в продуктивную занятость с возможностью открытия мини-садиков на дому;

- подготовка консультантов по социальной работе для обслуживания лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, с возможностью открытия домов малой вместимости для данной категории граждан;

- обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес», реализуемого Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен»;

- обучение востребованным на рынке труда либо заявленным работодателями профессиям;

- массовое обучение компьютерной грамотности.

Для обеспечения доступности обучения гражданам, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах, будут организованы мобильные учебные центры: в виде передвижных комплексов со специальными классами в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Костанайской областях; на базе малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах; на базе работодателей.

«По завершении обучения будет проводиться независимая оценка знаний, умений и навыков каждого участника Программы и по ее результатам им будет вручаться сертификат. Лица, получившие его, смогут трудоустроиться самостоятельно, могут быть направлены на вакантные рабочие места, на социальные рабочие места и молодежную практику, получить кредит и открыть собственное дело», - проинформировала министр.

Тамара Дуйсенова отметила, что кредиты для участников Программы в городах будут выдаваться фондом «Даму», а в селах и малых городах Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до 8 тыс. МРП (до 18 млн тенге) со сроком до 5 лет (животноводство и сельхозкооперативы - до 7 лет) и годовой ставкой до 6%. При выдаче кредитов через Аграрную кредитную корпорацию введен механизм гарантирования кредитов: до 85% для начинающих предпринимателей, и до 50% для действующих.

В этом году расходы бюджета на реализацию Программы составят 85,3 млрд тенге.

Второй мерой по модернизации рынка труда министр назвала управление перетоком рабочей силы из одной отрасли в другую.

«Это также мировой тренд развития экономики. В связи с внедрением новых технологий и изменением спроса на продукцию меняется отраслевая структура производства. Если в 80-х годах в национальной экономике наибольшая доля занятого населения приходилась на промышленный сектор, то в последние годы - на сектор услуг. Появились новые производства и профессии. В этой связи, нам совместно с работодателями и местными исполнительными органами необходимо в разрезе регионов определить перечень отраслей и предприятий, внедряющих новые технологии и планирующих сокращение рабочих мест, а также разработать и обеспечить реализацию Дорожной карты по проведению специальной подготовки и переквалификации высвобождаемых работников на другие виды деятельности», - сказала Тамара Дуйсенова.

В рамках модернизации рынка труда в Казахстане будет создана Единая электронная биржа, где будут собраны все сведения о вакансиях и соискателях. В этой связи, в этом году планируется переформатировать работу центров занятости.

«Предусматривается внедрение новых стандартов оказания услуг, преобразование центров занятости из государственных учреждений в государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения. Это должно позволить, как и в частном секторе, оплачивать труд работников центров по конечному результату. Также планируется оснастить центры занятости новыми компьютерами, установить программные комплексы, обеспечивающие доступ ко всем информационным системам министерства и эталонным базам. Для улучшения сервиса оказываемых услуг в этом году мы планируем внедрить электронные очереди в центрах занятости, расположенных в гг. Астана, Алматы и областных центрах», - сообщила Тамара Дуйсенова.

По мнению главы МТСЗН РК, третей важной составляющей модернизации отечественного рынка труда является сбалансированная миграционная политика. Министр напомнила, что с начала этого года в Казахстане действуют новые подходы привлечения на работу иностранных работников. Теперь за каждого привлекаемого специалиста работодатели платят сборы, размер которых дифференцируется по отраслям и уровню квалификации работников. У иностранных квалифицированных кадров появилась возможность самостоятельно прибывать в Казахстан и трудоустраиваться по профессии, входящей в перечень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики.

«Местным исполнительным органам и работодателям необходимо будет обеспечить соблюдение законодательства, как при выдаче разрешений иностранным специалистам, так и при предоставлении им работы и установлении заработной платы.

Нам нужна сбалансированная миграционная политика, направленная, прежде всего, на притяжение квалифицированных кадров. В настоящее время нами подготовлен проект Концепции миграционной политики, предусматривающей обеспечение национальной безопасности в контексте угроз, ассоциирующихся с миграцией; оптимальное расселение граждан и мигрантов на территории страны; обеспечение потребности экономики в необходимой рабочей силе», - добавила Тамара Дуйсенова.

Следующей задачей, поставленной Главой государства перед МТСЗН РК, является поэтапное повышение уровня социального обеспечения граждан в 2017-2018 годах.

«На первом этапе, с 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года; размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 млрд тенге», - сообщила министр.

По ее словам, на втором этапе, с 1 января 2018 года, будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике.

Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд. тенге.

«Хочу обратить особое внимание руководителей территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции, филиалов дирекции Государственной корпорации для граждан (центров по выплате пенсий и пособий) на то, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Во-первых, исходя из трудового стажа до 1998 года, имеющегося в их пенсионных делах. То есть, представление пенсионерами дополнительных документов о стаже работы не требуется. Во-вторых, в случае их участия в накопительной пенсионной системе, информация о перечислениях обязательных пенсионных взносов будет предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК. При этом представление каких-то дополнительных справок также не требуется», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Вместе с тем глава МТСЗН РК отметила, что на сегодняшний день более 1 млн. самозанятых граждан не участвуют в накопительной пенсионной системе. Эти люди при достижении пенсионного возраста будут получать только базовую пенсию в размере 54% от величины ПМ.

«Заместителям акимов областей, руководителям центров занятости, территориальным департаментам министерства необходимо будет провести адресную работу с данной категорией лиц и при необходимости зарегистрировать их в центрах занятости в качестве безработных либо непродуктивно самозанятых, а также принять меры для оказания им государственной поддержки в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», - сказала министр.

Еще одним направлением работы МТСЗН РК Тамара Дуйсенова обозначила модернизацию социальной помощи гражданам, которая будет осуществляться посредством двух важных концептуальных преобразований с 1 января 2018 года.

«Первое из них предусматривает трансформацию специальных государственных пособий для отдельных категорий граждан. В частности, специальное государственное пособие для инвалидов будет объединено с государственным социальным пособием по инвалидности. Для получения этих 2 пособий инвалидам сегодня приходится готовить 2 разных пакета документов. В соответствии с новым подходом будет назначаться одно гарантированное государством пособие, размер которого будет соответствовать размеру ныне получаемых двух», - пояснила она.

Такие же изменения будут внесены в части спецгоспособия, выплачиваемого многодетным матерям (награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звания «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» І и II степени). Сейчас для данной категории матерей предусмотрены 3 вида пособий, соответственно предоставляются 3 пакета документов.

«Сложность заключается не только в сдаче документов, но и в регламентации порядка предоставления пособий разными законами. В этой связи, специальное государственное пособие многодетным матерям будет преобразовано в «пособие для многодетных матерей» и для его получения будет представляться один пакет документов», - отметила министр.

Второе важное изменение в системе социальной поддержки населения - введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи (далее - АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня - 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих:

- специальных государственных пособий (далее - СГП) многодетным семьям;

- государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей;

- адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

АСП в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Тамара Дуйсенова напомнила, что базовым стандартом системы социального обеспечения является прожиточный минимум. По поручению Главы государства с 1 января 2018 года будет пересмотрена методика расчета величины прожиточного минимума с учетом реального уровня потребительских расходов казахстанцев. Это обеспечит для 3 млн. человек повышение размеров базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели в бюджете будет дополнительно предусмотрено 63 млрд. тенге.

В завершение своего выступления, министр сообщила, что МТСЗН РК будет продолжена работа по модернизации системы социального обслуживания граждан.

«На первом этапе нами обеспечена демонополизация рынка предоставления специальных социальных услуг. Это дало возможность реализовать право выбора гражданами организации, оказывающей услуги (в государственном секторе либо у неправительственных организаций); ликвидировать очереди в детские психоневрологические дома-интернаты; приблизить услуги к потребителям.

С этого года мы начинаем реализацию второго этапа преобразования, который предусматривает обеспечение доступности услуг в местах проживания граждан. В этой связи, как я уже говорила, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства нами предложена регионам реализация двух проектов (подготовка консультантов по социальной работе и открытие домов малой вместимости для обслуживания лиц, нуждающихся в спецсоцуслугах). Реализация этих проектов с одной стороны будет способствовать покрытию потребности в спецсоцуслугах граждан, проживающих в сельской местности, а с другой стороны вовлечет в продуктивную занятость женщин предпенсионного возраста и самих лиц с ограниченными возможностями», - сказала Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН РК рекомендовала заместителям акимов областей, руководителям управлений занятости и социальных программ и центров занятости до 1 марта определиться с возможностями реализации этих проектов в регионах и начать их реализацию с 1 апреля текущего года.