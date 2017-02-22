С 2018 года будет упрощена процедура оформления пособий для инвалидов и многодетных матерей

Об этом на расширенном заседании Коллегии МТСЗН РК по итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год, прошедшем 21 февраля с участием представителей Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра, центральных государственных органов, депутатов Парламента РК и заместителей акимов регионов, сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщается на веб-портале МТСЗН РК.

Она отметила, что МТСЗН РК будет проведена модернизация системы оказания социальной помощи гражданам путем двух важных концептуальных преобразований с 1 января 2018 года.

«Первое из них предусматривает трансформацию специальных государственных пособий для отдельных категорий граждан. В частности, специальное государственное пособие для инвалидов будет объединено с государственным социальным пособием по инвалидности. Для получения этих 2 пособий инвалидам сегодня приходится готовить 2 разных пакета документов. В соответствии с новым подходом будет назначаться одно гарантированное государством пособие, размер которого будет соответствовать размеру ныне получаемых двух», - пояснила она.

Такие же изменения будут внесены в части спецгоспособия, выплачиваемого многодетным матерям (награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звания «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» І и II степени). Сейчас для данной категории матерей предусмотрены 3 вида пособий, соответственно предоставляются 3 пакета документов.

«Сложность заключается не только в сдаче документов, но и в регламентации порядка предоставления пособий разными законами. В этой связи, специальное государственное пособие многодетным матерям будет преобразовано в «пособие для многодетных матерей» и для его получения будет представляться один пакет документов», - отметила министр.

Второе важное изменение в системе социальной поддержки населения - введение с 1 января 2018 года нового порядка оказания адресной социальной помощи (далее - АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума (сегодня - 40%) на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих:

- специальных государственных пособий (далее - СГП) многодетным семьям;

- государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей;

- адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

АСП в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

Безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Тамара Дуйсенова напомнила, что базовым стандартом системы социального обеспечения является прожиточный минимум. По поручению Главы государства с 1 января 2018 года будет пересмотрена методика расчета величины прожиточного минимума с учетом реального уровня потребительских расходов казахстанцев. Это обеспечит для 3 млн человек повышение размеров базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели в бюджете будет дополнительно предусмотрено 63 млрд тенге.