В 2017-2018 годах МТСЗН РК обеспечит поэтапное повышение пенсий и пособий

Об этом на расширенном заседании Коллегии МТСЗН РК по итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год, прошедшем 21 февраля с участием представителей Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-министра, центральных государственных органов, депутатов Парламента РК и заместителей акимов регионов, сказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщается на веб-портале МТСЗН РК.

Министр напомнила, что Глава государства поставил перед МТСЗН РК задачу по поэтапному повышению уровня социального обеспечения граждан в 2017-2018 годах.

«На первом этапе, с 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года; размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 млрд тенге», - сообщила министр.

По ее словам, на втором этапе, с 1 января 2018 года, будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике.

Третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд тенге.

«Хочу обратить особое внимание руководителей территориальных департаментов Комитета труда, социальной защиты и миграции, филиалов дирекции Государственной корпорации для граждан (центров по выплате пенсий и пособий) на то, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Во-первых, исходя из трудового стажа до 1998 года, имеющегося в их пенсионных делах. То есть, представление пенсионерами дополнительных документов о стаже работы не требуется. Во-вторых, в случае их участия в накопительной пенсионной системе, информация о перечислениях обязательных пенсионных взносов будет предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК. При этом представление каких-то дополнительных справок также не требуется», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Вместе с тем глава МТСЗН РК отметила, что на сегодняшний день более 1 млн самозанятых граждан не участвуют в накопительной пенсионной системе. Эти люди при достижении пенсионного возраста будут получать только базовую пенсию в размере 54% от величины ПМ.

«Заместителям акимов областей, руководителям центров занятости, территориальным департаментам министерства необходимо будет провести адресную работу с данной категорией лиц и при необходимости зарегистрировать их в центрах занятости в качестве безработных либо непродуктивно самозанятых, а также принять меры для оказания им государственной поддержки в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», - сказала министр.